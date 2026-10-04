Liceo Mixto de San Felipe campeón nacional escolar de balonmano femenino y representará a Chile en el Sudamericano escolar de Ecuador

Con el título y clasificación al sudamericano escolar sub 14, por parte del equipo femenino de balonmano del Liceo Mixto de Los Andes, culminaron las dos semanas de competencias de la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares en la región de Valparaíso. Las sanfelipeñas derrotaron en la final 19-14 al colegio Angol de la región de la Araucanía y clasificaron al sudamericano. Los varones del Liceo Roberto Humeres, cayeron en la final ante el Saint Rose School de Santiago (Metropolitana) 25-31.

En el básquetbol femenino, el Colegio Gabriela Mistral de La Ligua, se quedó con el 4to puesto tras perder el bronce 39-54 ante el representativo de Los Lagos. Los varones del Patmos de Viña del Mar, obtuvieron el bronce al vencer 88-66 al representante de Los Ríos.

En tanto, el Seremi del Deporte, Fernado López, que participó junto al Ministro del deporte, Francisco Riveros, en la jornada final del básquetbol en el Fortin Prat, destacó la realización del evento en la región y el rol de las comunas anfitrionas: “Estamos muy contentos de haber recibido esta Final Nacional en una región que históricamente ha estado a la altura de los grandes eventos deportivos. Fueron siete las comunas que recibieron a estos deportistas y hoy estamos cerrando esta gran fiesta en un recinto emblemático como el Fortín Prat, la casa del básquetbol de nuestra región. Felicitamos a todos los deportistas y especialmente a quienes van a representar a Chile en Guayaquil. Esperamos que lleven nuestra bandera con orgullo y tengan los mejores resultados”, afirmó.

RESUMEN DEL MEDALLERO REGIONAL EN JDE

Ajedrez

-plata por equipos femenino (Sabina Pardo y Ximena Guerra)

-bronce individual (Sabina Pardo)

Atletismo

-oro femenino en bala y jabalina (Trinidad Cabrera)

-oro femenino por equipos (para atletismo)

Balonmano

-oro femenino (Liceo Mixto San Felipe)

-plata masculino (Liceo Roberto Humeres San Felipe)

Básquetbol

-bronce masculino (Colegio Patmos Viña del Mar)

Judo

-oro -63 kg Cristhel Ruiz

-bronce +70 kg Valentina Collao

Natación

-oro 400 mts libres (Mauricio Negrete)

-plata 50 mts libres (Mauricio Negrete)

-bronce 200 mts combinados (Mauricio Negrete)

Tenis de Mesa

-oro duplas masculino (Nicolás Layton y Renato Valenzuela)

-oro individual (Nicolás Layton)

Voleibol

-bronce femenino (Liceo Mixto San Felipe)

-bronce masculino (Colegio Alemán Panquehue)

Los Juegos Deportivos Escolares constituyen una de las principales plataformas de desarrollo del deporte escolar en Chile. En su etapa comunal, la competencia convocó a más de 210 mil escolares, quienes avanzaron por las distintas fases hasta llegar a la Final Nacional. La Región de Valparaíso fue sede de esta última etapa, con la participación de siete comunas anfitrionas: Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Limache y Villa Alemana y Quintero, consolidando a la región como escenario para grandes eventos deportivos.

De esta manera, los Juegos no solo permiten promover la actividad física y la competencia entre escolares, sino también identificar y proyectar talentos deportivos desde las primeras etapas de sus trayectorias, constituyéndose en un primer acercamiento al deporte competitivo y, eventualmente, al camino hacia el alto rendimiento.

PURANOTICIA