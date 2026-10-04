Hombre muere apuñalado en plena vía pública en Valparaíso: Carabineros detiene a presunto autor

Una persona falleció durante la tarde de este domingo luego de ser atacada con un arma blanca en Valparaíso, hecho por el cual Carabineros detuvo a un presunto responsable.

El episodio ocurrió en el sector de Chacabuco con Uruguay. De acuerdo con los antecedentes informados por Radio Bío Bío, funcionarios de Carabineros observaron a un sujeto que corría por el lugar portando un cuchillo.

En paralelo, personas que se encontraban en el sector alertaron sobre una víctima herida, quien fue trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren. Pese a la atención recibida, su fallecimiento fue confirmado a las 14:44 horas producto de un hemotórax.

La teniente coronel de Carabineros Vanessa Barrientos señaló que, según los antecedentes preliminares, el hecho estaría relacionado con una riña. Además, descartó que el episodio tenga vinculación con las actividades del Carnaval de Mil Tambores que se desarrollan en la comuna.

El presunto autor del ataque fue detenido por personal policial, mientras continúan las diligencias destinadas a reconstruir la dinámica de los hechos y establecer las circunstancias que originaron la agresión.

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