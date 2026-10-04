Viña del Mar se consolida como puntal del deporte y dinamismo económico de la región tras masiva maratón

El borde costero de Viña del Mar volvió a ser el epicentro del deporte este domingo, tras la 12ª versión del Itaú Maratón Internacional de Viña del Mar en la que participaron 12 mil atletas en los 42, 21 y 10 kilómetros.

Con punto de partida y meta en la Playa del Deporte, en el sector de La Salinas, el evento deportivo que fue transmitido a nivel país por TVN, consolidó a la ciudad como puntal tanto en el ámbito deportivo como turístico y económico.

La llegada de corredores de diversas regiones y comunas del Gran Valparaíso generaron una alta ocupación hotelera, a lo que se sumó la presencia de miles de personas que apoyaron a los deportistas, activando una importante dinamización del comercio local.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “Viña del Mar brilló para todo Chile y el mundo en el evento deportivo más importante de regiones; tuvimos muy buenos números de ocupación hotelera, gastronomía y servicios en general, consolidando nuestro sitial como Capital Turística de Chile y reafirmando nuestro liderazgo en la reactivación económica regional, porque el deporte también es desarrollo: estos eventos generan empleo, dinamizan la economía local y dejan resultados muy positivos para nuestra comuna”.



La jefa comunal puntualizó que “detrás de este éxito hay meses de planificación y coordinación, un trabajo conjunto con la producción, Carabineros y todas las instituciones que son clave para concretar con éxito un encuentro multitudinario que reúne a familias, vecinos y visitantes en torno al deporte”.

Ripamonti afirmó que “seguimos impulsando a Viña del Mar como una ciudad que recibe grandes eventos, genera oportunidades y mueve la economía local”.

PLAN DE SEGURIDAD

Para el adecuado desarrollo de la corrida se realizó un robusto despliegue de seguridad, en un trabajo conjunto entre la organización, el municipio, Carabineros y la Policía Marítima.

La planificación incluyó desvíos de tránsito, cortes de calle y patrullajes preventivos y en toda la ruta de la prueba deportiva.

Previo a la corrida propiamente tal, el sábado 3 de octubre, a las 18:30 horas, se realizó el “Sunset party”, con el grupo Los Tres, para los participantes inscritos en el maratón, en el Club Naval de Campo Las Salinas.

PURANOTICIA