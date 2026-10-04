Viña del Mar se consolida como puntal del deporte y dinamismo económico de la región tras masiva maratón

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “tuvimos muy buenos números de ocupación hotelera, gastronomía y servicios en general, consolidando nuestro sitial como Capital Turística de Chile”.
El borde costero de Viña del Mar volvió a ser el epicentro del deporte este domingo, tras la 12ª versión del Itaú Maratón Internacional de Viña del Mar en la que participaron 12 mil atletas en los 42, 21 y 10 kilómetros.
Con punto de partida y meta en la Playa del Deporte, en el sector de La Salinas, el evento deportivo que fue transmitido a nivel país por TVN, consolidó a la ciudad como puntal tanto en el ámbito deportivo como turístico y económico.
La llegada de corredores de diversas regiones y comunas del Gran Valparaíso generaron una alta ocupación hotelera, a lo que se sumó la presencia de miles de personas que apoyaron a los deportistas, activando una importante dinamización del comercio local.
Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “Viña del Mar brilló para todo Chile y el mundo en el evento deportivo más importante de regiones; tuvimos muy buenos números de ocupación hotelera, gastronomía y servicios en general, consolidando nuestro sitial como Capital Turística de Chile y reafirmando nuestro liderazgo en la reactivación económica regional, porque el deporte también es desarrollo: estos eventos generan empleo, dinamizan la economía local y dejan resultados muy positivos para nuestra comuna”.
La jefa comunal puntualizó que “detrás de este éxito hay meses de planificación y coordinación, un trabajo conjunto con la producción, Carabineros y todas las instituciones que son clave para concretar con éxito un encuentro multitudinario que reúne a familias, vecinos y visitantes en torno al deporte”.
Ripamonti afirmó que “seguimos impulsando a Viña del Mar como una ciudad que recibe grandes eventos, genera oportunidades y mueve la economía local”.
Para el adecuado desarrollo de la corrida se realizó un robusto despliegue de seguridad, en un trabajo conjunto entre la organización, el municipio, Carabineros y la Policía Marítima.
La planificación incluyó desvíos de tránsito, cortes de calle y patrullajes preventivos y en toda la ruta de la prueba deportiva.
Previo a la corrida propiamente tal, el sábado 3 de octubre, a las 18:30 horas, se realizó el “Sunset party”, con el grupo Los Tres, para los participantes inscritos en el maratón, en el Club Naval de Campo Las Salinas.
PURANOTICIA