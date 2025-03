Voluntarios que realizan admirable labor de limpieza en calles de Valparaíso expondrán ante Comisión de Turismo del Municipio

"Mi sueño es ver Valparaíso limpio, para que habitantes y turistas tengan una imagen diferente de nuestro querido puerto". No sólo se trata de una frase positiva, sino que se ha transformado en el desafío que Jean Pierre Neira Ugalde (37 años), persigue junto a amigos y familiares porteños (10 en total), con los que se fijó una idea concreta: limpiar las sucias calles de Valparaíso, también los graffitis, utilizando implementos como hidrolavadoras, vacuolavadoras -que combinan el fregado y la aspiración-, líquidos biodegradables, estanques de agua y elementos de protección personal.

Todo el trabajo se ha logrado a través de un emprendimiento que ellos mismos financian. Una vez hicieron una rifa con el propósito de conseguir recursos para comprar los productos que son necesarios para su encomiable labor voluntaria.

Pareciera que esa frase que se escuchó por largo tiempo de que “los jóvenes no están ni ahí" ha quedado en el pasado o, al menos, este porteño junto a sus amigos y familiares dan un ejemplo de que sí están, que sí les importa vivir en un ambiente limpio, que no quieren caminar por calles sucias luego que otros las convertieran en baño público.

Un total de 18,3 mil seguidores tiene este grupo en su cuenta en Instagram (limpieza.de.calles) en la que se promocionan como "intervenciones urbanas. Innovación, eliminamos suciedades increíbles. Productos 100% biodegradables. No nos queremos quedar de manos cruzadas, si no aportar un granito de arena con lo que mejor sabemos, innovación en técnicas de limpieza industrial”.

En su cuenta en Tik Tok (con 7.398 seguidores) se pueden leer mensajes en los que la comunidad porteña, agradece su trabajo. “Admiro mucho lo que hacen, es increíble el complejo narcisista de quienes se sienten con el derecho de dejar una “firma” (haciendo alusión a los rayados). Hay artistas graffiteros excelentes, pero éste no es el caso, qué linda labor”, señaló el usuario ivangelical.

Puranoticia.cl conversó con Jean Pierre Neira, quien justo estaba haciendo limpieza en un establecimiento educacional que tiene una plaga de ratones por estos días, lo que incluso ha llevado a suspender las clases.

¿Por qué nace este emprendimiento?

-La idea nace de la necesidad que tiene Valparaíso y varias ciudades de la región en limpieza, pero no en esa limpieza tradicional, sino que, de una limpieza avanzada, que se ajuste a los tiempos de ahora, con productos biodegradables. Entre ensayo y error descubrimos un proceso, con diferentes tipos de líquidos que obtienen excelentes resultados en la superficie.

¿Dónde, por ejemplo, han realizado limpieza de calles?

-En el Hospital Carlos Van Buren que también tenía un problema de ratones. Si bien, no eliminamos ratones, sí podemos dejar las superficies muy limpias y los ratones no son amigos de la limpieza, entonces, aportamos con un granito de arena. También en la calle Pirámide, en la calle Uruguay.

Ustedes no son tantos, 10 personas en total forman el grupo, ¿hay posibilidades de que más gente se adhiera?

-Hay mucha gente que se quiere sumar, hay mucha gente que no escribe en las redes sociales, donde tenemos miles de mensajes de gente que quiere ser parte de esto. Nosotros, no tenemos tantas máquinas y estamos pensando en hacer una convocatoria para que la gente venga con su escoba, a lo mejor, a sacar los retiros sólidos, las latas de bebidas que pudieran ayudar con eso y, después, nosotros hacemos el proceso de limpieza más especializado.

¿Han recibido solicitudes para que vayan a hacer la limpieza a determinados sectores?

-Sí, nos piden muchos puntos de limpieza. ¡Oye, ¿pueden venir al cerro Alegre!, ¡oye, por favor, vengan a tal escala! En realidad, los recursos que tenemos son acotados. Tengo un puesto de zapatillas en el mall de Quilpué, no es una tienda y, de ahí, generalmente, salen los recursos y, además, con los chiquillos hacemos actividades. Hicimos una rifa para poder salir a limpiar, la gente lo agradece mucho, ha tenido una muy buena recepción esta iniciativa.

VISITARÁN CONCEJO MUNICIPAL

El concejal Leonardo Contreras, quien preside la Comisión de Turismo del Concejo Municipal, manifestó a Puranoticia.cl que "logré contactarme con ellos para invitarlos a la Comisión de Turismo para el 25 de marzo a exponer cuál es la idea que tienen, cuáles son sus propósitos, cuáles son los lugares que han priorizado. Han despertado en la comunidad y en nosotros como representantes de la ciudadanía, el interés por lo que están haciendo, no sólo por la limpieza, sino también por la categoría del tipo de producto que utilizan que es una creación propia, amigable con el medio ambiente, lo que es muy relevante”.

El edil de RN precisó que es significativo saber cuáles son las motivaciones de este grupo y que “puedan ser apoyados por el municipio o buscar otras vías de apoyo, porque están haciendo un servicio a la comunidad que nosotros valoramos y que, muchas veces, la municipalidad no es capaz de cumplir, a través de sus propios medios, que los tiene y que no han recibido la mantención. Consultamos por los equipos de limpieza de calles y la mayoría está en mal estado o no están funcionando, por lo tanto, son acotados los servicios que directamente ejerce el Municipio”.

PURANOTICIA