Volcamiento en la ruta 68 deja dos lesionados y provoca congestión en acceso a Valparaíso

Dos personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles 20 de mayo en la ruta 68, específicamente en el cruce de avenida Santos Ossa con el enlace Agua Santa, en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

Por causas que deberán ser establecidas, un vehículo menor volcó mientras se desplazaba en dirección a Santiago, movilizando a equipos de emergencia hasta el lugar del siniestro.

Los ocupantes del automóvil resultaron con lesiones y fueron atendidos en el sitio por personal de salud, siendo posteriormente trasladados en ambulancia hasta un recinto asistencial.

En tanto, personal de Carabineros y trabajadores de la concesionaria de la ruta quedaron a cargo del procedimiento y del despeje del vehículo siniestrado.

Desde la unidad Transporte Informa hicieron un llamado a la precaución debido a este "siniestro vial en la ruta 68, sector enlace Agua Santa".

Y cerraron advirtiend que el "vehículo involucrado se mantiene ocupando una pista en dirección a Placilla", por lo que llamaron a "transitar con precaución y considerar un aumento en tiempos de viaje para quienes vengan desde Viña del Mar".

(Imagen de referencia)

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