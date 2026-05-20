Municipio de Limache inicia reparación de veredas para mejorar seguridad peatonal

Por seguridad de transeúntes –en especial de personas mayores– la Municipalidad de Limache inició la ejecución de un Plan de Mejoramiento Urbano que contempla la reparación de aceras en sectores del centro de la comuna.

La primera fase se desarrolla en calle Caupolicán, entre Prat y Serrano, y parte del trabajo se realiza en la vereda de acceso al Hospital Geriátrico Paz de la Tarde, por donde circulan a diario personas mayores y cuidadores. Los trabajos contemplan demolición de pavimento dañado, nivelación del terreno y reposición de carpeta de hormigón.

El alcalde Luciano Valenzuela detalló que “pavimentar veredas significa costos altos para un Municipio, pero ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Junto al equipo del área operativa, estamos generando una capa que cubre ya el pavimento existente, mejorando los desniveles y permitiendo un mejor tránsito. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos una ciudad mucho más accesible, mejoramos rápidamente los accesos y nos permite priorizar de mejor manera los gastos municipales”.

El mejoramiento del entorno urbano se desarrolla con recursos municipales y es ejecutado por el equipo de Operaciones, optimizando los recursos con la adquisición directa de materiales. La segunda fase contempla trabajos focalizados en calle Serrano (continuidad del primer sector) y considera bacheo y reposición de los segmentos que presentan grietas, levantamientos por raíces o desprendimiento de material.

La comerciante del sector, Paola Lobos, sostuvo que "me parece positivo porque Limache es una de las comunas con más población de personas de la tercera edad, por aquí transita mucha gente de la tercera edad porque estamos próximos al hospital geriátrico y la población CCU. Han ocurrido accidentes con ancianos y me parece positivo que ahora puedan caminar tranquilos".

Jaime Valdés, quien visita a una paciente en el Hospital Geriátrico, comentó que le parece "muy bien porque es importante tener acceso fluido cuando uno viene a dejar o a buscar a la paciente y a veces es medio peligroso cruzar”.

PURANOTICIA