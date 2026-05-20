Gobierno en Terreno llega a Laguna Verde con servicios públicos y difusión de cupón de gas

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, encabezó una nueva jornada de Gobierno en Terreno, esta vez en Laguna Verde, comuna de Valparaíso, hasta donde llegaron una decena de servicios públicos con su parrilla programática.

La actividad fue muy provechosa para la comunidad, ya que los vecinos pudieron postular a programas, realizar una serie de trámites y resolver consultas con las instituciones que estuvieron presentes en el sector conocido como Camino al Faro.

La instancia contó con la colaboración de las seremis de Salud, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales, Desarrollo Social y Familia, Transportes y Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Estadísticas, Chile Atiende, Fonasa, Sence, ISL, Conaset, Registro Civil, Carabineros y la Corporación de Asistencia Judicial. Además, se desplegaron puntos de vacunación de la campaña de invierno y para mascotas.

En la ocasión, se informó a los asistentes sobre el beneficio anunciado por el Gobierno de la entrega del cupón de gas licuado, por un monto de $27 mil, el que beneficiará a más de 800 mil familias más vulnerables de la región, con la inyección de recursos que permitan mitigar el impacto del alza de precios de los combustibles en los hogares másnecesitados, especialmente durante los meses de invierno.

Mónica Ibaceta, presidenta de la Junta de Vecinos 207 del fundo Curaumilla, agradeció la instancia, ya que “es primera vez que lo hacen acá, porque antes siempre se había hecho en el pueblo. Estamos muy contentos por eso. Hubo una muy buena coordinación entre el Gobierno y la municipalidad, así que estamos súper contentos”.

Daniel Hidalgo, vecino del sector, aprovechó la jornada para obtener la Clave Única en el puesto de Chile Atiende. Tras su atención, señaló que “me parece muy buena esta iniciativa, porque acá hay mucha gente adulta mayor y usted comprenderá que el acceso a este sector no es muy cómodo porque los tramos son largos, porque estamos en un cerro, entonces es muy buena iniciativa que hayan venido hasta acá”.

El delegado Millones destacó que "así trabajamos, en terreno, cerca de la gente, dando respuestas y resolviendo inquietudes. Queremos invitarlos a que concurran a estos operativos que estamos realizandodesde la Delegación, invitando a todos los servicios públicos para dar respuestas y resolver inquietudes de la comunidad”.

Con éste, ya son 17 instancias de Gobierno en Terreno que ha realizado la Delegación Presidencial a lo largo del año en la Quinta Región, abarcando diversos barrios y sectores de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Puchuncaví, Quintero y Casablanca, y atendiendo a más de 5 mil personas que han llegado a participar de estas jornadas.

Cabe recordar que el programa Gobierno en Terreno busca acercar los servicios públicos a la comunidad, especialmente a quienes tienen mayor dificultad de acceso. Dicho despliegue territorial ha permitido llegar a diversos sectores de la región de Valparaíso, con una amplia oferta de servicios públicos, atenciones de Salud, asesoría jurídica, apoyo en trámites, entre otros, respondiendo de manera directa a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo lapresencia del Estado en los barrios.

PURANOTICIA