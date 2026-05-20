Seis detenidos y dos motos recuperadas deja «Ronda Impacto» de Carabineros en Concón

Seis detenidos dejó una nueva «Ronda Impacto» desarrollada por Carabineros en distintos sectores de Concón, procedimiento que además permitió recuperar dos motos con encargo y sacar de circulación diversas especies vinculadas a delitos.

El despliegue fue encabezado por funcionarios de la 4ª Comisaría de la comuna, quienes efectuaron controles preventivos y patrullajes focalizados en puntos georreferenciados por su incidencia delictual. En total, se realizaron 31 controles vehiculares y 55 controles de identidad, además de cursarse siete infracciones de tránsito.

Del total de detenidos, dos corresponden a menores de edad sorprendidos mientras sustraían una motocicleta en la vía pública. Según explicó el capitán Danilo Muñoz, subcomisario de la unidad, ambos se desplazaban además en otra motocicleta que “mantenía un encargo vigente por robo desde Reñaca”.

El oficial detalló que “personal de la 4ª Comisaría de Concón efectuó nuevamente una «Ronda Impacto» en toda la comuna, georreferenciando los delitos y los servicios policiales focalizados”, añadiendo que la intervención permitió también la detención de dos adultos por infracción a la Ley de Drogas y por mantener especies para cometer delitos, además de un sujeto por orden vigente y otro por hurto.

En el procedimiento, Carabineros incautó 5,6 gramos de marihuana, más de $200 mil en efectivo y diversas herramientas como martillos, destornilladores y limas, además de un bate de béisbol y nudillos metálicos.

"Se logró recuperar dos motocicletas, se incautó dinero en efectivo, se incautó marihuana y diversas herramientas para cometer delitos”, sostuvo el capitán Muñoz, quien añadió que este tipo de servicios “se realizan de forma constante y permanente, al igual que un trabajo conjunto y focalizado en toda la comuna”.

De los seis aprehendidos, cuatro pasaron a control de detención, mientras continúan las diligencias para establecer su eventual participación en otros ilícitos en la zona.

PURANOTICIA