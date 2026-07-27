Volcamiento de vehículo a la altura de la Virgen Negra en Viña del Mar genera alta congestión

Un accidente vehicular se produjo la tarde de este lunes en la avenida Borgoño de la ciudad de Viña del Mar.

Un vehículo volcó a la altura de la Virgen Negra, en dirección a Reñaca, generando alta congestión vehicular.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 41 y 82 a la emergencia.

TransporteInforma Región de Valparaíso dio a conocer a las 18:03 horas sobre "volcamiento en Av. Borgoño #ViñaDelMar, altura Virgen Negra, en dirección a Reñaca. Congestión ALTA desde Av. Jorge Montt altura Las Salinas, en dirección a Reñaca. Prefiera alternativas".

PURANOTICIA