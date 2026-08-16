Gigantesco incendio en La Cruz arrasa con vivero y moviliza a bomberos de toda la provincia de Quillota

Este domingo, pasadas las 20 horas, un incendio de grandes proporciones movilizó a Bomberos de La Cruz, Quillota, La Calera, Limache e Hijuelas hasta el sector de Pocochay.

El siniestro afectó las dependencias del vivero Las Rosas de Pocochay, ubicado en el sector de Don Bosco, a la altura del paradeo 14 del camino troncal que une las comunas de Quillota y La Calera.

Según la transmisión en vivo de Puranoticia.cl, en su señal de radio y televisión, acudió hasta el lugar personal de emergencia del municipio crucino, quien reportó el siniestro de una vivienda junto a la totalidad prácticamente del vivero en cuestión.

La alta cantidad elementos combustibles generaron llamas de grandes proporciones que se extendieron, por al menos, una franja de 400 metros.

Finalemente, la emergencia pudo ser controlada pasadas las 22:30 horas de este domingo.

PURANOTICIA