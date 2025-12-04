Volcamiento de una camioneta dejó dos lesionados y un semáforo con daños en Quillota

Dos personas resultaron con lesiones de consideración luego de protagonizar un accidente de tránsito en la avenida 21 de Mayo de la comuna de Quillota.

Por causas que se investigan, el conductor de una camioneta perdió el control de la misma y terminó volcando a la altura de la plaza Los Ceibos.

Debido a la fuerza del impacto, dos personas resultaron con lesiones de carácter leve, además se generaron serios daños en un semáforo del sector.

De igual forma, se indicó que producto del siniestro vial, el tránsito vehicular debió ser suspendido en dirección norte a sur, entre calles Manuel Rodríguez y Arturo Prat.

Hasta el sitio del suceso concurrieron Bomberos de Quillota, Seguridad Pública, Carabineros y el SAMU de la Base Quillota del Servicio de Salud.

