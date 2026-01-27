Volcamiento de microbús deja ocho personas lesionadas, entre ellas una embarazada, en el sector de Chagres en Catemu

Ocho personas resultaron lesionadas, entre ellas una embarazada, tras el volcamiento de un microbús en el sector de Chagres de la comuna de Catemu, en la región de Valparaíso.

El accidente se produjo la tarde de este martes en el kilómetro 49 de la ruta 60CH, en dirección al oriente.

El teniente Ismael Parada, de la subcomisaría Llay-Llay, informó que el conductor perdió el control de la máquina, volcando en la orilla de la ruta antes mencionada.

Esto provocó que ocho pasajeros resultaran lesionados, "todos con carácter reservado, pero ninguno con riesgo vital".

Finalmente, el funcionario de Carabineros dio a conocer que "de este hecho se dio cuenta a la Fiscalía Local de San Felipe".

