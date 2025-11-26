Click acá para ir directamente al contenido
Volcamiento de bus interprovincial habría dejado varias personas lesionadas en La Calera

El siniestro vial se registró a metros de la salida al acceso a la comuna de La Calera, en dirección a la zona oriente de la también conocida como autopista Los Andes.

Miércoles 26 de noviembre de 2025 10:19
Varias personas lesionadas habría dejado un accidente de tránsito que involucró a un bus interprovincial en la ruta 60CH, en la comuna de La Calera.

El siniestro vial se registró a metros de la salida al acceso a La Calera, en dirección al oriente de la también conocida como autopista Los Andes.

Por causas que tendrán que ser investigadas, el bus terminó saliendo de la calzada, a la altura del sector de ingreso a la calle La Feria, cerca del mall.

Noticia en desarrollo...

