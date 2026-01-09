Cerca de 200 multas se han cursado por vertimiento ilegal de basura en San Antonio

Casi 200 infracciones por disposición ilegal de residuos en la vía pública se han cursado en los últimos meses en San Antonio, tras la detección de estos hechos mediante el sistema de cámaras de televigilancia municipal. Los casos han sido derivados al Juzgado de Policía Local y sancionados conforme a la ordenanza vigente, que contempla multas de hasta 5 UTM, equivalentes a más de 300.000 pesos.

Desde el Municipio advierten que no se trata de descuidos aislados, sino de prácticas reiteradas que generan focos de insalubridad, proliferación de vectores y un deterioro sostenido del espacio público. Uno de los sectores más afectados se ubica en la intersección de Olegario Henríquez con Ginebra, lugar en el que se encuentra el Centro de Voluminosos, donde su exterior ha sido utilizado como vertedero ilegal, a pocos metros de un jardín infantil.

El director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (Dimao) de la Municipalidad de San Antonio, Francisco Valenzuela, confirmó que la situación se ha agudizado durante los últimos meses. “Hemos observado un aumento de microbasurales en el entorno de los puntos verdes, que se habilitan para el reciclaje, pero que hoy están siendo utilizados para dejar residuos que no corresponden”, señaló.

Valenzuela explicó que parte de esta problemática estuvo asociada a dificultades operativas del propio municipio, como desperfectos mecánicos en vehículos de retiro, lo que impidió atender oportunamente algunos puntos. “Esto fue informado por redes sociales para que la gente se abstuviera de llevar residuos cuando los puntos estaban llenos”, precisó. Sin embargo, subrayó que el principal problema actual no es el reciclaje, sino el abandono deliberado de residuos domiciliarios y voluminosos en estos espacios.

Según detalló, esta situación ha generado reclamos constantes por parte de vecinos de sectores residenciales colindantes. “Esto afecta directamente la calidad de vida de las personas que viven cerca de los puntos verdes”, afirmó. Frente a ello, el Municipio implementó cuadrillas de aseo que operan de forma permanente, tanto en la mañana como en la tarde, con el objetivo de que estos espacios “amanezcan todos los días en buenas condiciones”.

En paralelo, se reforzó la fiscalización y el uso de cámaras de televigilancia para identificar a los infractores. Valenzuela indicó que durante el segundo semestre de 2025 se cursaron cerca de 200 infracciones por disposición ilegal de residuos en la vía pública. “Muchos de estos casos han sido empadronados gracias a las cámaras, donde hemos sorprendido vehículos de distintos lugares de la provincia dejando residuos en los puntos de reciclaje”, sostuvo.

Como parte municipal, se proyecta aumentar la cobertura de cámaras en los puntos verdes con mayor conflictividad. “La idea es seguir infraccionando a quienes están ocupando estos espacios prácticamente como vertederos”, explicó el director.

La ordenanza municipal establece multas que pueden llegar hasta las 5 UTM y, en caso de reincidencia, los jueces de Policía Local pueden aumentar el monto de la sanción. “El llamado es a no llegar a la multa, que es alta, y a buscar soluciones a través de los servicios que hoy tiene disponible el municipio”, concluyó Valenzuela.

