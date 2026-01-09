Detienen en Reñaca Alto a dos colombianos irregulares que traficaban drogas en Viña del Mar

El equipo MT-Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Viña del Mar de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvo a dos personas de nacionalidad colombiana, ambos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas que operaba en la comuna.

Según lo informado por el subprefecto Sergio Gutiérrez, Jefe de esta unidad territorial de la PDI, “en virtud de una orden de investigar de la Fiscalía ECO–SACFI de Valparaíso, se gestionó la orden judicial de entrada y registro para un domicilio en el sector de Reñaca Alto de esta ciudad, la cual, al momento de materializar, logró la detención de los dos blancos investigativos, ambos ciudadanos colombianos, mayores de edad, en situación irregular en nuestro país, incautando además un kilo de droga, ketamina, una pistola, cartuchos balísticos, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo”.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para efectuar la formalización correspondiente por los delitos investigados.

PURANOTICIA