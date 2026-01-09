Conciertos, teatro, danza y humor tendrá este 2026 el Teatro Municipal de Viña del Mar

Una destacada y nutrida cartelera de espectáculos para toda la familia ofrecerá este 2026 el Teatro Municipal de Viña del Mar, que inicia este verano con shows de humor, teatro, conciertos de música clásica y popular, entre muchos otros.

La programación se inició el sábado 3 de enero con la presentación del espectáculo “No tiene show” del comediante Edo Caroe, función que se repitió con gran éxito domingo, lunes y martes, como así también el jueves se presentó la compañía Flamenco Triana y su espectáculo “La vida de mi guerra”.

En materia de humor, este viernes 9 de enero, a las 20:00 horas, se presenta el aplaudido espectáculo “¡Adiós! viejas de mierda”, en su gira de despedida. La obra es protagonizada por Gloria Münchmeyer, Gabriela Hernández y Gloria Benavides (venta de entradas www.ticketpro.cl).

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “el Teatro Municipal de Viña del Mar se ha consolidado como un espacio cultural referente a nivel regional y nacional, que en estos dos años de funcionamiento, desde su reapertura en diciembre del 2023, han asistido más de 435 mil espectadores en los diferentes eventos, tanto gratuitos como pagados y se han realizado más de 370 espectáculos de música, teatro y danza y 192 actividades entre talleres y visitas guiadas, acercando el recinto a la comunidad. Este verano y para todo el 2026 nuestro compromiso por brindar espacios al entretenimiento, al arte y la cultura continúa firme, con una robusta cartelera de nivel internacional”.

UBIERGO, ILABACA y ELENA ROGERS

La música siempre tiene un lugar destacado en la programación, con una variedad de conciertos para todos los gustos.

Es así que este sábado 10 de enero, a las 20:00 horas, el cantante porteño Fernando Ubiergo presenta su concierto “50 años no es nada”, un recorridopor sus grandes éxitos (venta de entradas en www.portaldisc.com).

Para el domingo 11, a las 20:00 horas, la también artista porteña y ganadora del premio Pulsar a la mejor intérprete 2025, Pascuala Ilabaca, junto a la Big Band SCD (Sociedad Chilena de Autor e intérpretes musicales) presentan su disco “El secreto de los arbustos”, de música original en clave de jazz (actividad gratuita con inscripción previa).

En tanto, el miércoles 14 de enero, a las 20:00 horas, la voz argentina que conquistó Londres y Nueva York a través de distintas obras musicales, Elena Roger, presenta su Tour Chile 2026”, que incluye títulos tan aclamados como “Evita”, “Piaf”, “Los Miserables” o “Mina…che cosa, sei!?”, entre otros (venta de entradas www.ticketmaster.cl).

En el marco del Festival Vam 2026 Encuentro Internacional de la Industria Musical en Valparaíso, el viernes 16 de enero, a las 19:30 horas, el cantautor Diego Lorenzini junto a Camila Bañados y Kora Lucay realizarán el concierto de clausura de este encuentro. El acceso es gratuito a través del portal oficial de la organización https://www.portaldisc.com/ evento/vam2026/

También, con funciones dobles, el jueves 29 y viernes 30, a las 21:00 horas, la banda uruguaya de "rock raro”, El Cuarteto de Nos, presenta su más reciente álbum y grandes clásicos, en el marco de su Tour “Puertas" (entradas en www.Puntoticket.com).

ORQUESTAS CLÁSICAS

Las orquestas han jugado un rol preponderante en la programación mensual del Teatro Municipal, por lo que en enero se ofrece una variedad de presentaciones que inician el jueves 15 de enero, a las 20:00 horas, con el concierto para clarinete de la Orquesta de la Universidad de Santiago que dirige Pablo Carrasco y el clarinetista Pablo Valdés.

El programa considera Obertura a la ópera Las bodas de Fígaro K. 492, el Concierto para clarinete en la mayor, K. 622 (Mozart) y Sinfonía en do mayor WD. 33 (Bizet). (Actividad gratuita con inscripción previa).

El sábado 17, a las 20:00 horas, la Orquesta de Cámara de Chile del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dirigida por Emmanuel Siffert, realizará un concierto que incluye las piezas Marcha de Tarpeja (Beethoven), Sinfonía en Re mayor (Franz Danzi) y Sinfonía N°7 (Beethoven).

Por su parte, el viernes 23 de enero, a las 20:00 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, que dirige Christian Lorca ofrecerá un concierto con obras de Debussy, Ravel, Strauss y Tchaikovsky (actividad gratuita con inscripción previa).

También el lunes 24 de enero, a las 20:00 horas, la Orquesta Sinfónica Juvenil (FOJI) que dirige el recién nombrado Hijo Ilustre de Viña del Mar, Paolo Bartolameolli, con la solista Lucía Rodríguez, presenta en el marco de su gira nacional “FOJI 25 años: imágenes sinfónicas”, que interpretará Obertura el Holandes Errante (Richard Wagner), Concierto de Viola Do mayor (Franz Hoffmeister) y Scheherazade (Rimsky Korsakov). (Actividad gratuita con inscripción previa).

El miércoles 26 de enero, a las 20:00 horas, en el marco del Festival y Academia Internacional de música Portillo-Vibra Clásica, que dirige Alejandra Urrutia, la Orquesta Festival Portillo cierra su temporada con un concierto para batería y orquesta con Joe Chindamo, el solista David Jones y la Sinfonía N°2. op. 16, FS19, “Los cuatro Temperamentos” de Carl Nielsen (actividad gratuita con inscripción previa).

TEATRO FAMILIAR

Durante enero se presentan tres interesantes propuestas para toda la familia.

El domingo 18, a las 20:00 horas, en el marco del Festival Teatro a Mil, la compañía española Marie de Jongh presenta la obra “Mr. Bo” en que se combinan la máscara y el clown. Se trata de un montaje narrado sin palabras dirigido especialmente a niños y niñas a partir de 4-5 años(actividad gratuita con inscripción previa).

El martes 27, a las 20:00 horas, dentro de la celebración del Año Nuevo Chino que organiza el Instituto Confucio, la Compañía de títeres de Rugao de China presenta “El encanto del Marioneta Oriental”, que reúne las técnicas exclusivas del teatro de marionetas de Jiangsu, canciones, danza, diálogos, pantomima y fábulas (actividad gratuita con inscripción previa).

Y para el sábado 31, a las 20:00 horas, la compañía FA, bajo la dirección de Felipe Zambrano, presenta el montaje “Historia de amor para un alma vieja”, con las actuaciones de Eduardo Barril, Luz Jiménez, Colomba Larraín y Federica Larraín. La obra está inserta en el XIX Festival Internacional Santiago Off, aborda el amor, la memoria, la reinvención en la vejez, la comunicación intergeneracional y el perdón (actividad gratuita con inscripción previa).

CONFERENCIA DE PSIQUIATRA ESPAÑOLA

Una actividad especial de la programación es la conferencia que ofrecerá el martes 20, a las 15:00 horas, la destacada psiquiatra española Marian Rojas-Estapé, autora de libros best seller tales como "Encuentra su persona vitamina" y "Cómo hacer que te pasen cosas buenas". La autora del segundo podcast más escuchado de latinoamérica abordará temas de salud mental, estrés, uso de tecnología, y consejos sobre bienestar (venta de entradas en www.passline.com).

La inscripción previa para los eventos se realiza en: www.teatromunivina.cl y está disponible una semana antes del espectáculo.

