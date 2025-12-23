Vivienda de material ligero resulta consumida por incendio en sector Belloto Sur de Quilpué

Una vivienda de material ligero fue consumida por un incendio estructural en la localidad de Belloto Sur, en la comuna de Quilpué.

Equipos de emergencia trabajaron en el siniestro registrado al final de la calle El Ocaso, a la altura de la autopista Troncal Sur de la comuna.

El fuego consumió una mediagua y amenazó con propagarse a otras estructuras.

La central de comunicaciones de Bomberos despachó las máquinas M-12, M-43 y M-21 a esta emergencia estructural en calle Ramón Ángel Jara.

Luego de algunos minutos de trabajo, la emergencia logró ser controlada por los voluntarios, que evitaron que el fuego se propagara a otras casas.

