Vivienda completamente en llamas moviliza a Bomberos en cerro O'Higgins de Valparaíso

La mañana de este sábado, cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso debieron acudir a un incendio estructural que afectaba a una vivienda en el Cerro O'Higgins, en la comuna de Valparaíso.

La emergencia estructural se desarrolló específicamente en calle Estadio con Julio Zegers, donde una vivienda se encontraba completamente en llamas, lo que movilizó a los equipos de emergencia.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas afectadas, y el origen del siniestro.

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