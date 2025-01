Vitoreado discurso de Magdalena Piñera en Consejo General entusiasma a Renovación Nacional: ¿Buscará el Senado por Valparaíso?

Si bien, la carrera por el Senado en la región de Valparaíso se desatará con toda fuerza durante el próximo mes de marzo, al menos en Renovación Nacional (RN) ya tienen más de algún nombre para competir por el escaño que deja el senador Francisco Chahuán y ver si se puede repetir la épica que permitió que su alta votación hiciera subir a una segunda figura, el independiente Kenneth Pugh, electo con sólo el 2,14%.

Los nombres que se barajan hasta el momento son los de los actuales diputados del Distrito 6 del interior de la región, Camila Flores y Andrés Longton. A ellos se sumaba el diputado del Distrito 7, Andrés Celis, quien el año pasado renunció a la colectividad. El ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, es otro que ha sonado para competir por la Cámara Alta. Además, no son pocos los que creen que Magdalena Piñera, hija mayor del ex Presidente, también podría hacerlo.

Justamente el nombre de esta última ha comenzado a tomado más fuerza durante los últimos días, y más aún luego de su aplaudido discurso en la Consejo General de Renovación Nacional, donde la historiadora destacó tanto los valores del partido como el legado que ha dejado su fallecido padre. "Sin RN, mi papá no hubiera sido lo que llegó a ser", fue una de las frases que pronunció Magdalena aquella jornada sabatina, donde además lanzó que "estoy segura que vamos a volver a ser Gobierno".

Estas palabras no hicieron más que poner arriba los corazones (citando el recordado eslogan del ex Presidente Piñera) de muchos en la tienda, los que se entusiasmaron con el hecho de que ingrese de lleno a la primera línea política y asuma una candidatura parlamentaria; esto, a pesar de que la profesional actualmente se está haciendo cargo de la Fundación Piñera Morel y sus iniciativas Fundación Futuro, Fundación Parque Tantauco y Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique.

Según consigna el diario La Tercera, el diputado Miguel Mellado es uno de los que abiertamente ha manifestado su deseo de que Magdalena Piñera ingrese a la política nacional y asuma una candidatura parlamentaria por Renovación Nacional: "Tiene que 'energizarse' para pasar a la primera línea política si ella así lo quiere", dijo. Respecto a una candidatura, señaló que "no hay que descartarla y creo que hay que pedírselo para las parlamentarias de este año. Si ella está disponible, creo que Renovación Nacional tiene que estar abierto a recibirla, a la casa de Sebastián Piñera".

En tanto, Andrea Balladares, secretaria general de RN, agregó que "Magdalena es una tremenda servidora pública. Hoy ella sigue el legado de su padre, sobre todo en materia de educación, en el trabajo de las fundaciones. Nosotros en RN la queremos mucho. Vemos en ella muchas coincidencias con el Presidente Piñera. Creemos que es un gran liderazgo, también lo hemos visto en la ciudadanía, y si algún día ella piensa en alguna candidatura, queremos que sepa que RN también es su casa".

Frente al entusiasmo que genera la idea de que Magdalena Piñera asuma una candidatura parlamentaria, Puranoticia.cl conversó con el presidente regional de RN en Valparaíso, Alfonso Vargas, quien comentó que "yo creo que ella es muy buen nombre para el Senado o la Cámara, pero lo quiero decir fuerte y claro: no tengo conocimiento de ningún interés ni intención ni nada de parte de ella".

El ex Subsecretario para las Fuerzas Armadas durante los dos gobiernos de Renovación Nacional también expuso que "yo creo que ella, de los hijos del Presidente Piñera, es la que está más cerca de la cosa política, así que sería una gran cosa que ella se decidiera algún día. Es joven, puede hacerlo ahora o puede hacerlo después, sería una gran cosa. Pero yo no tengo conocimiento absoluto de nada en concreto".

Finalmente, consultado respecto a si la hija mayor del ex Mandatario es un buen nombre para competir por el Senado en la región de Valparaíso, Vargas sostuvo que "nosotros en RN tenemos hace rato nuestros candidatos puestos en primera fila y es difícil que pase otra cosa. Yo no veo cómo pudiera pasar otra cosa".

Pero más allá de las intenciones manifestadas desde el seno de Renovación Nacional para que ingrese a la primera línea política, lo cierto es que Magdalena Piñera afirma a que se mantiene con su cabeza en las fundaciones ligadas a su fallecido padre, tal como lo dio a conocer a La Tercera: "Me da mucha emoción que en RN, el partido de mi padre, quieran que sea candidata a parlamentaria. Lo agradezco mucho, pero hoy estoy concentrada en liderar la red de fundaciones familiares y, desde ese lugar, seguir aportando sobre todo en temas de educación, patrimonio cultural y natural y conservación del medio ambiente", sentenció Piñera Morel.

PURANOTICIA