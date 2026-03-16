Visitas de ministros sin informar desatan primer round entre Mundaca y la gestión Kast: "Si siguen estas prácticas, nos van a encontrar"

Tras el cambio de administración en La Moneda y la llegada de nuevas autoridades designadas en las regiones, una de las interrogantes que comenzó a instalarse en la región de Valparaíso luego de la Elección Presidencial de diciembre de 2025 fue cómo sería la relación entre el gobernador Rodrigo Mundaca y los representantes del nuevo Gobierno que, desde el 11 de marzo encabeza el Presidente José Antonio Kast.

La duda no era menor. El jefe regional ha destacado durante su gestión por un estilo directo y confrontacional frente a distintas autoridades del Ejecutivo, lo que ya generó episodios de tensión con la administración del exPresidente Boric. Además, el nuevo escenario político implica que, por primera vez desde que asumió como gobernador, deberá coordinarse con autoridades de un color político distinto al suyo.

En este contexto, ya con ministros, subsecretarios y delegados presidenciales instalados en sus cargos, sólo resta el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales (seremis). En la región, el delegado presidencial es Manuel Millones, quien mantiene una relación cercana con Mundaca desde los tiempos en que el primero se desempeñó como consejero regional (core) en el Gobierno Regional de Valparaíso.

Sin embargo, pese a que ambas autoridades tienen sus oficinas a pocas cuadras de distancia en el plan de la comuna de Valparaíso, hasta el momento no han sostenido reuniones formales. Consultado al respecto, el Gobernador Regional señaló que "no me he reunido con el Delegado Regional Presidencial", argumentando que "el Gobierno lleva una instalación de pocos días".

DURA ADVERTENCIA

Tras estas palabras, el Gobernador sacó a relucir el tono directo y confrontacional que lo ha caracterizado, lanzando una advertencia al Ejecutivo y recordando episodios que –según señaló– ya se habían producido durante la administración anterior, cuando ministros visitaban la región sin informar previamente a la autoridad regional electa.

"Yo espero que algunas de las prácticas que se repitieron durante el Gobierno del Presidente Boric, en que los ministros venían al territorio y no tomaban contacto con la autoridad electa democráticamente (...), espero que prácticas de esa naturaleza no se vuelvan a repetir. Es curioso que venga el ministro Poduje a visitar los territorios siniestrados –que me parece muy bien porque es muy propio de lo que tiene que hacer– pero también es muy propio saber qué es lo que estamos haciendo nosotros como Gobierno Regional", manifestó la autoridad regional.

En ese sentido, insistió en que las visitas de autoridades del Ejecutivo a la región deben considerar una coordinación con el Gobierno Regional, ya que "me parece muy importante que el ministro Poduje se preocupe de la reconstrucción (...) pero me parece impropio que prácticas de esta naturaleza se vuelvan a repetir. Y yo le quiero pedir al Gobierno del Presidente Kast que sus ministros, cuando vengan al territorio, respeten a la autoridad electa democráticamente, porque estamos trabajando en aquellas cuestiones que a ustedes le importan y no me parece correcto ni prudente que vengan al territorio y no reconozcan a la autoridad electa democráticamente".

Luego,lanzó una advertencia directa en caso de que, a su juicio, estas situaciones continúen repitiéndose: "Si vamos a seguir con estas prácticas, nos van a encontrar. Y cuando digo que 'nos van a encontrar', vamos a exigir que se nos respete porque somos la autoridad electa democráticamente en la región y situaciones de esa naturaleza no se pueden volver a repetir. Es tan simple como aquello".

SEREMIS

Consultado además por el retraso en el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales (seremis), Mundaca señaló que "esa es una responsabilidad que hay que preguntarle al delegado. Yo no nombro seremis". Luego, la autoridad regional volvió a emplazar al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, instándolo a avanzar en los compromisos vinculados a la reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

"Yo lo que espero es que el ministro Poduje, con el ímpetu que tiene, en 15 meses cumpla con la reconstrucción, y que con el ímpetu que tiene, en dos semanas levante las inhabilidades que impiden construir en nuestro región", indicó. Asimismo, recordó que el Gore de Valparaíso presentó ante la Contraloría General antecedentes para levantar restricciones que afectan a sectores como El Olivar.

En ese marco, Mundaca reiteró su llamado a la colaboración institucional entre autoridades. "Uno esperaría que las autoridades que hoy día están designadas, que son autoridades designadas, trabajen colaborativamente con las autoridades democráticamente, porque de lo contrario, vamos a seguir teniendo controversias", advirtió nuevamente.

Finalmente, concluyó señalando que "a mí no me parece. Tenemos la mejor voluntad de ponernos a disposición de aquellas iniciativas que le mejoran la vida a las personas, que trabajan por el bienestar, pero no me voy a poner a disposición de prácticas que hoy día no respetan a la autoridad electa democráticamente. Que eso lo sepan".

De esta manera, la relación entre el Gobierno Regional de Valparaíso –encabezado por Rodrigo Mundaca– y las autoridades designadas por el Ejecutivo, se instala como uno de los primeros focos de tensión política en la región durante el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast, en un escenario donde aún resta el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales y donde se espera coordinación en materias clave como la reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

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