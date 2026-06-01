Alcaldesa de Valparaíso lamenta que el Presidente Kast omitiera al Hospital Van Buren y el Sitio Patrimonial en su Cuenta Pública

Diversas reacciones dejó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso Nacional. Una de ellas fue la de justamente la dueña de casa, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien si bien valoró algunos anuncios vinculados al desarrollo portuario, cuestionó la falta de compromisos concretos para problemáticas históricas de la comuna, como el futuro del Hospital Carlos Van Buren, la recuperación de los ascensores, la seguridad y la protección del Sitio del Patrimonio Mundial.

La jefa comunal asistió a la ceremonia realizada este lunes 1 de junio en el Congreso Nacional y, tras escuchar el mensaje presidencial, manifestó sentimientos encontrados respecto de los anuncios efectuados por el Mandatario.

En ese sentido, señaló que"existieron algunos anuncios que, por supuesto, son valorables, como el compromiso con la expansión portuaria", aunque advirtió que dicho desarrollo debe ir acompañado de beneficios concretos para la comuna.

Al respecto, sostuvo que "esa expansión portuaria debe venir de la mano con una justicia hacia la ciudad, y qué mejor forma de hacer justicia que buscar una forma en que el puerto deje dinero en la comuna en donde está emplazado".

Sin embargo, la alcaldesa afirmó que "me quedé con una sensación de amargura, porque Valparaíso no fue nombrado ni en los compromisos para el nuevo Hospital Carlos van Buren, ni para la recuperación de los ascensores, ni tampoco en materia de seguridad o el Sitio del Patrimonio Mundial".

Asimismo, remarcó que se trata de materias largamente esperadas por la comunidad porteña y que requieren un involucramiento directo del Ejecutivo. En esa línea, indicó que "cada uno de estos elementos que nombro son proyectos y planes que nuestros vecinos y vecinas vienen esperando hace mucho tiempo y que no requieren solamente del impulso municipal, sino que requieren del compromiso firme que el Gobierno del Presidente Kast debe tener con la comuna de Valparaíso y con nuestros vecinos y vecinas".

Finalmente, Camila Nieto recalcó que "como alcaldesa voy a seguir contribuyendo al diálogo, a trabajar por nuestra ciudad de Valparaíso, pero también espero que el actual Presidente junto a sus ministros se puedan comprometer con nuestra comuna, que es Sitio del Patrimonio Mundial y uno de los puertos principales de nuestro país".

De esta manera, la alcaldesa de Valparaíso se sumó a las voces que, tras la Cuenta Pública, han planteado la necesidad de que el Gobierno entregue definiciones más concretas respecto de proyectos e iniciativas consideradas prioritarias para la ciudad.

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