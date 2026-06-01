Seremi de Gobierno de Valparaíso celebra la Cuenta Pública Presidencial: "No es solo un discurso, es una hoja de ruta"

Tras la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó la ceremonia republicana donde la máxima autoridad del país se refirió al país.

"El Presidente Kast entregó hoy una Cuenta Pública que marca un antes y un después para Chile, y también para la región de Valparaíso. El Mandatario fue claro: Chile vive una triple emergencia: de seguridad, económica y social, y este Gobierno está actuando con hechos concretos para salir de ella”, indicó la autoridad regional.

La vocera regional destacó que en materia de seguridad se anunciara la creación de siete Fuerzas de Tarea coordinadas, un Plan de Intervención Barrial Intensivo en 50 barrios críticos a lo largo del país y medidas legislativas urgentes como ampliar el plazo de flagrancia y el Registro de Vándalos e Incivilidades.

“Para nuestra región el Plan de Intervención Barrial Intensivo nos permitirá tener barrios más seguros”, destacó la portavoz del gabinete regional.

En lo económico, el Presidente anunció una meta de crecimiento del 4% y recuperar al menos 300 mil empleos. "Y en mayo ya tuvimos el mes con mayor inversión ambiental aprobada en once años. Eso se traduce en oportunidades reales para Valparaíso que es una de las principales urgencias en la región", resaltó Pérez.

La autoridad también explicó que en materia de vivienda, “tema especialmente sensible para nuestra región tras los incendios, se anunció la inyección de 400 mil millones de pesos al Fondo de Emergencia para reconstruir más de 4 mil viviendas, la Operación Sitio 2.0 con más de 10 millones de metros cuadrados de suelo fiscal para proyectos habitacionales, y la expansión del puerto de Valparaíso con cerca de 2 mil millones de dólares".

En Obras Públicas, el Mandatario priorizó la extensión de los puertos de San Antonio y Valparaíso, con más de US$2 mil millones, "lo que favorecerá la infraestructura portuaria, la generación de empleos y mayor competitividad para Chile".

“Esta Cuenta Pública no es solo un discurso, es una hoja de ruta. Y nosotros vamos a trabajar cada día para que cada uno de estos anuncios se sienta en la vida de los vecinos y vecinas de Valparaíso”, finalizó indicando la seremi Pérez.

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