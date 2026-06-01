Alcaldesa de Quilpué plantea fortalecer la intervención territorial y reconstrucción en la comuna tras anuncios de la Cuenta Pública

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, abordó los principales anuncios realizados durante la Cuenta Pública Presidencial, poniendo énfasis en seguridad, recuperación de espacios públicos, reconstrucción y apoyo a las familias, insistiendo en que las medidas deben traducirse en respuestas concretas para comunas que enfrentan desafíos complejos de convivencia y seguridad.

En materia de seguridad, la jefa comunal destacó el anuncio de un plan de intervención barrial intensiva en sectores críticos del país y planteó la necesidad de que Quilpué sea considerada dentro de estrategias orientadas a fortalecer la presencia territorial, la prevención y la recuperación de espacios comunitarios.

"Las familias quieren volver a sentirse tranquilas en sus barrios y eso requiere presencia del Estado, prevención, coordinación y recuperación de espacios públicos. Quilpué ha enfrentado desafíos importantes en materia de seguridad y convivencia, por lo que esperamos que este tipo de planes considere a comunas donde los vecinos llevan mucho tiempo esperando respuestas concretas para recuperar la tranquilidad y el derecho a vivir seguros”, afirmó.

Corti también relevó el anuncio del Registro de Vándalos e Incivilidades, iniciativa que busca enfrentar conductas que deterioran la convivencia y afectan directamente la calidad de vida de los barrios.

"Uno de los anuncios más relevantes fue el Registro de Vándalos e Incivilidades, porque muchas veces la delincuencia también comienza con conductas que afectan directamente la calidad de vida de los vecinos: rayados, destrucción de espacios públicos, consumo de drogas en la vía pública, daños al mobiliario urbano o violencia contra servicios públicos. Tiene que existir una señal clara: quien no respeta la convivencia, los espacios comunes ni a la comunidad, también debe asumir responsabilidades. Avanzar en herramientas que permitan ordenar y recuperar nuestros barrios es una señal que los vecinos esperan hace mucho tiempo”, sostuvo.

Respecto a reconstrucción, la alcaldesa señaló que este debe mantenerse como un eje prioritario para territorios afectados por emergencias, particularmente tras los incendios que golpearon a la comuna y a la región.

"Para Quilpué la reconstrucción no es una discusión teórica. Son familias y barrios que necesitan recuperar certezas y volver a ponerse de pie. Hoy más que nunca necesitamos que los anuncios se traduzcan en soluciones oportunas y avances concretos para quienes siguen esperando reconstruir sus vidas”, indicó.

Finalmente, la alcaldesa abordó el impacto que tienen las labores de cuidado en la autonomía económica de muchas mujeres, además de la necesidad de fortalecer apoyos para personas con discapacidad y estudiantes con necesidades especiales.

"Es positivo avanzar hacia una sala cuna universal, porque muchas mujeres enfrentan barreras para trabajar debido a las labores de cuidado. Asimismo, fortalecer el apoyo a estudiantes con necesidades especiales y personas con discapacidad es fundamental, especialmente para madres y cuidadoras que deben compatibilizar trabajo, familia y cuidados. El desafío es avanzar en más inclusión y oportunidades reales para las familias”, concluyó.

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