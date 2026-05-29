Caen dos prófugos por homicidios en Cartagena y otros tres por portar armas y drogas

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio concretaron la detención de dos sujetos que se mantenían prófugos de la justicia por su participación en homicidios ocurridos durante este año en la comuna de Cartagena.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada, en el marco de diligencias investigativas pendientes, derivadas de un operativo realizado previamente en sectores vinculados a la denominada “Banda de Los Cholas”, donde los oficiales continuaban efectuando labores de búsqueda para dar con el paradero de los imputados.

Gracias al trabajo de análisis e inteligencia policial, se detectó la presencia de ambos prófugos en el sector, procediendo a su captura. Durante la intervención policial, además, fueron detenidas otras tres personas por delitos flagrantes asociados a infracción a la Ley de Armas e infracción a la Ley 20.000 de Drogas.

Uno de los sujetos intentó huir portando un arma de fuego, situación que derivó en una persecución que culminó con su detención. Posteriormente, los oficiales ingresaron a un inmueble donde se ocultaban otros involucrados, encontrando diversas armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas dosificadas y elementos utilizados para la comercialización de drogas en pequeñas cantidades.

La investigación permitió establecer la participación directa de los dos detenidos en homicidios ocurridos en Cartagena, antecedentes que fueron recopilados en coordinación con la Fiscalía de San Antonio.

Los cinco detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente los hechos investigados y determinar eventuales responsabilidades de otros involucrados.

PURANOTICIA