Violeta Acuña gana elección y se convierte en la primera rectora elegida democráticamente por sus pares en la Universidad de Playa Ancha

Con 192 votos ponderados de la comunidad académica, ganó las elecciones a la rectoría de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), la profesora de Educación Básica por la Universidad de Playa Ancha y Dra. en Persona Desarrollo y Aprendizaje, Teorías Epistemológicas Aplicadas por la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, Italia, Violeta Acuña Collado, convirtiéndose de esta manera en la primera rectora de esta casa de estudios elegida democráticamente por sus pares.

La actual coordinadora del Magíster en Educación de Adultos y Procesos Formativos, directora del Observatorio de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, y senadora universitaria, se impuso sobre el decano de la Facultad de Arte, Dr. Alberto Madrid Letelier, quien obtuvo 153,75 votos ponderados.

De esta manera, la académica adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación, quien también se desempeñó entre 2019 y 2022 como vicerrectora académica de esta casa de estudios, sucederá por el periodo 2026-2030 al rector Carlos González Morales.

A las 17:00 horas del martes 18 de agosto concluyó el proceso de votación virtual, a través del Sistema Integrado Institucional. En la convocatoria participaron 421 votantes, de un padrón electoral conformado por 483 académicos y académicas con nombramiento o contratación vigente, que desempeñan actividades académicas en forma regular y continua, al menos, de un año de antigüedad en la institución.

En el Aula Dr. Félix Morales Pettorino, la secretaria general, abogada María Soledad Hochstetter Santis, dio lectura al acta oficial de los resultados, declarando, provisionalmente, a Violeta Acuña Collado, como rectora electa.

Tras obtener un sólido respaldo de la comunidad académica, la rectora electa dijo estar "muy contenta, porque veo que esta candidatura ha trascendido a mí, es una candidatura de unidad y es lo que yo estoy rescatando del camino recorrido en esta campaña, esta relación que estamos teniendo con las carreras, con las facultades, con toda la comunidad”.

Acuña agregó que “hoy día a nosotros nos tiene con una visión de un futuro donde la universidad tiene que resurgir, que tiene que empezar a caminar con otros bríos. Sabemos que es difícil, sabemos que vamos a pasar momentos complejos, eso nadie lo puede dudar, pero si tenemos el ánimo, la fuerza, las ganas, la inteligencia y la cooperación de toda la comunidad, yo estoy segura que vamos a salir adelante”, aseguró la vencedora de las elecciones internas, quien asumirá sus nuevas funciones el 13 de octubre.

Desde el 19 de agosto al 1 de septiembre se podrán presentar objeciones a la declaración provisional de la candidata electa, las que deben ser informadas ante el Tribunal Electoral Regional respectivo, conforme al artículo 22 del Reglamento de Elecciones. En tanto, el 2 de septiembre se realizará la proclamaciónde la académica Violeta Acuña Collado como nueva rectora de la Universidad de Playa Ancha para el periodo 2026-2030.

PURANOTICIA