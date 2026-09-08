Belloto Sur entra al Plan Escudo Barrio: Quilpué será uno de los 53 sectores priorizados por el Gobierno

El nuevo polígono estará ubicado específicamente en Belloto Sur, sector que fue incluido entre los 53 barrios considerados por esta iniciativa a nivel nacional. El plan contempla recursos y acciones relacionadas con la prevención de incivilidades, inversión en tecnología y rondas policiales, entre otras medidas.

Tras el anuncio, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó tanto las características del sector escogido como la recepción que tuvo la iniciativa entre los vecinos y dirigentes presentes.

“Muy emocionante no solamente por el marco de vecinos, de dirigentes, sino que estamos a pocos metros de donde falleció la carabinera Rita Olivares. Son polígonos a nivel nacional, solo 53, muchos de ellos en Santiago, en la Metropolitana por la condición que hay, pero también otros en regiones y a nivel relativo es acá donde hay alguna concentración de desafíos, por decirlo en positivo, porque acá se ve optimismo”.

El secretario de Estado agregó que la iniciativa busca comprometer a distintas reparticiones públicas con acciones específicas en los territorios seleccionados.

“Acá habrá un compromiso de cada uno de los ministerios para hacer alguna acción, aunque sea grande o pequeña en estos polígonos, y eso queremos que demuestre que no hay barrios que han sido abandonados por el Estado”, puntualizó el ministro Arrau.

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, valoró la incorporación de la comuna y explicó que la elección de Belloto Sur responde a los antecedentes existentes sobre el sector.

“El ministro ha anunciado que, dentro de esos 53 barrios del Plan Escudo Barrio está considerado Quilpué, específicamente Belloto Sur y eso no es al azar. Tiene que ver con estadísticas notorias y esperamos que de aquí a unos seis meses veamos acciones concretas que le van a cambiar la calidad de vida a muchos vecinos y vecinas de este sector en particular”.

La jefa comunal también detalló una de las medidas que comprometió el municipio en materia de seguridad y que se sumará a las acciones contempladas en el plan.

“Además, decir que nosotros nos comprometemos como municipio respecto a este tema y contaremos con una estación de seguridad móvil con el próximo pórtico entre Ramón Ángel Jara y Marga Marga, uno de los cinco que vamos a tener a lo largo de la comuna completa. Pero esto viene a reforzar lo que es la tarea de todos”, finalizó la jefa comunal.