U. de Playa Ancha y Santiago Wanderers sellan alianza para potenciar la formación académica y el desarrollo deportivo

El Centro Social y Deportivo Arsenio Fernández fue escenario de la firma de convenio entre la Universidad de Playa Ancha (UPLA) y la Corporación Santiago Wanderers, una alianza interinstitucional que busca potenciar el desarrollo deportivo y la formación académica tanto de estudiantes de la casa de estudios como de los deportistas del club.

El acuerdo establece las bases de cooperación entre ambas instituciones para promover y fortalecer iniciativas conjuntas en los ámbitos de la educación, la ciencia, la tecnología, la investigación, la innovación, el deporte, la salud, la cultura, la creación artística, la innovación social y la protección y valoración del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo integral de las personas, comunidades y territorios.

En la misma línea, el convenio establece el desarrollo de actividades de vinculación con el medio para contribuir al desarrollo de comunidades y territorios vinculados, a través de acciones que impliquen docencia vinculada al territorio; innovación, creación y transferencia de conocimiento; extensión universitaria y vinculación comunitaria; desarrollo deportivo, artístico y cultural, entre otras.

Por parte de la Corporación Santiago Wanderers, su presidenta Francisca Burgos sostuvo que “es una instalación que cumple con las medidas reglamentarias, pero también lo va a ocupar voleibol y básquetbol. Además de eso, nosotros nos ponemos a disposición para hacer campos clínicos para las carreras de nutrición, kinesiología, TDR o los profesionales de la pedagogía del deporte o psicología, que también están haciendo trabajo acá en Arsenio Fernández y con los egresados del ex-Sename. Entonces, es un trabajo como una vinculación completa”.

En tanto, el rector de la UPLA, Carlos González, señaló que "lo que nos interesa es poder favorecer algunas becas, en algún momento dado, para poder entrar a algunas carreras profesionales, carreras de formación pedagógica, o bien, aquellas donde se pueda colaborar. Y además, darles asistencias técnicas en sus ramas, en aquellas áreas donde ellos necesiten y, en algunos momentos, también apoyarlos en espacios físicos para desarrollar algunas competencias, como ya lo hemos hecho”.

Desde la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPLA, su decano Marcelo Zavala explicó que esperan que este convenio genere colaboraciones en cuanto a prácticas, y asesorías, “sobre todo en el ámbito de nuestra disciplina que es la actividad física, el deporte, la recreación, el buen uso del tiempo libre. La idea es establecer un plan de trabajo, un programa de trabajo en conjunto para poder llevarlo a cabo anualmente”.

Cabe hacer presente que los siguientes pasos de la formalización de esta alianza están en encaminar un protocolo específico para que la Facultad pueda trabajar en conjunto con la Corporación Santiago Wanderers.

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