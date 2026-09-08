Tras 14 años de espera, comienza la construcción de 80 viviendas en Putaendo

Con el entierro de una cápsula de los deseos de las familias beneficiarias, se iniciaron las obras del proyecto habitacional “Vida Nueva” que está ejecutando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Putaendo y, con el cual, termina con 14 años sin que se construyan viviendas en esta localidad del Valle del Aconcagua.

Por este motivo, la ceremonia de inicio de esta construcción estuvo cargada de emotividad por parte de cada uno de los integrantes de este comité. Su presidenta, Milena Morales,comentó que este comienzo significa “una felicidad súper grande, porque nosotros llevábamos muchos años, fuimos estafados. Entonces nos tuvimos que volver a parar”.

Este grupo de familias comenzó a organizarse para lograr concretar este proyecto en el año 2010. Por ello, es que estos movimientos de tierra se celebraron como una verdadera fiesta con un pie de cueca, protagonizado por los campeones comunales en la categoría juvenil, que imprimió los tintes dieciocheros en el comienzo de este mes patrio.

El seremi Marcelo Ruiz indicó que “es muy importante poder sumarnos a este momento de alegría de este comité acá en Putaendo, con un proyecto de 80 viviendas”. También se comprometió con la fiscalización del desarrollo de las obras “para que estas casas queden bien hechas desde el principio porque es sumamente importante que la larga espera que han tenido las familias de este comité se vea también reforzadas por el Estado con un proyecto que responda con calidad a sus expectativas y a su, a su espera y a su trabajo”.

Este proyecto se compone de 76 viviendas pareadas de dos pisos y cuatro unidades de una planta, que se levantan en un terreno de 20 mil metros cuadrados, que fue adquirido gracias al aporte del Gobierno Regional en el año 2023, que posibilitó que estas personas pudieran acceder al subsidio habitacional y a la posterior construcción.

El alcalde Mauricio Quiroz resaltó que "este terreno donde se van a construir 80 viviendas fue gracias a los recursos que nos destinaron para adquirirlo. Por lo tanto, hay que agradecer a todos y cada uno de los que hacen posible que hoy día 80 familias puedan ver con bastante más optimismo que el sueño de la casa propia se va hacer una realidad”.

Las obras que comenzaron hace algunas semanas con la instalación de la maquinaria y el despeje del área de construcción, están programadas para la entrega a sus beneficiarios para mediados del año 2028, donde estas familias de Putaendo podrán recibir las llaves de sus viviendas definitivas para convertirse en propietarios.

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