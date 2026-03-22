Violento incendio en plena Avenida 21 de Mayo en Quillota movilizó a Bomberos

Un violento incendio movilizó a Bomberos y a los equipos de emergencias municipales de la ciudad de Quillota durante la tarde de este domingo.

Se trató de un siniestro a la altura del Paradero 6 de la Avenida 21 de Mayo que une esta comuna con su vecina localidad de La Cruz.

Según registros se puedo apreciar varias ráfagas de fuego que habrían consumido una vivienda deshabitada del sector.

Al lugar acudió también personal de Gestión de Riesgo de Desastres de Quillota y Carabineros. El siniestro fue controlado.

PURANOTICIA