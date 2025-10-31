Violento incendio en La Cruz deja a voluntario lesionado y obliga a solicitar refuerzos a ciudades vecinas

Un violento incendio se registra la mañana de este viernes en la comuna de La Cruz, específicamente en el sector de Pocochay.

Según las primeras informaciones se trata de un incendio estructural declarado con mucha violencia y llamas que pueden ser apreciadas desde distintos puntos de la comuna.

Según información de Radio Bío Bío habría un voluntario lesionado. Los primeros equipos en llegar fueron los de la Compañía de Bomberos de La Cruz, no obstante debido a la fuerza del siniestro se ha solicitado la ayuda de equipos de emergencia de las comunas vecinas. Se espera la llegada de personal de Quillota y La Calera.

NOTICIA EN DESARROLLO…

PURANOTICIA