Violento incendio en Concón en Población RPC consume vivienda y deja dos lesionados

Un violento incendio tuvo como escenario la Población RPC de Concón durante la noche de este domingo. Pasadas las 20 horas en la calle Chañarcillo con el pasaje José Zabiola una casa de dos pisos ardía por completo generando preocupación en el vecindario debido al fuerte viento reinante que hacía inminente una propagación de las llamas a casas vecinas.

De acuerdo a la información preliminar se habló de dos menores que se encontrarían en el segundo piso de la casa en llamas, sin embargo, esto no pudo ser confirmado. Sí se conoce que al menos dos adultos presentaron lesiones que fueron atendidas por personal del Samu.

Al lugar de los hechos acudieron al menos 6 unidades de bomberos. También la empresa Chilquinta procedió al corte de energía eléctrica en el sector hasta pasadas las 23 horas para resguardar el trabajo de Bomberos.

PURANOTICIA