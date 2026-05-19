Desarticulan organización criminal dedicada al tráfico de drogas en San Antonio

Carabineros del OS7 de San Antonio detuvo a cinco personas por el delito de tráfico de drogas, desarticulando de esta manera a una organización criminal.

Esto, en el marco del plan estratégico de intervención en barrios críticos, donde se dio cumplimiento a una orden judicial de entrada y registro a dos inmuebles, procedimiento para el que se contó con el apoyo del GOPE y COP Valparaíso.

En los domicilios fueron detenidas cinco personas, todas adultas, entre ellos dos mujeres. Además, se incautaron dosis de pasta base de cocaína, marihuana, entre otras especies asociadas al delito investigado.

La totalidad de los imputados, cuatro de ellos con amplio prontuario policial, fueron puestos a disposición del tribunal. Tras el control de detención, cuatro quedaron en prisión preventiva, mientras que una mujer quedó con arresto domiciliario nocturno.

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