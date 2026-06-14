Violento incendio en Belloto Sur moviliza a equipos de emergencias: Lesionados y peligro de propagación

Un violento incendio se desarrolla a esta hora en el sector de Belloto Sur en Quilpué que moviliza a los equipos de emergencia de la comuna y de Bomberos.

Según las primeras informaciones se trata de un siniestro declarado en una vivienda en el sector de Tierras Rojas con Isla Mocha.

El peligro de propagación a una segunda vivienda sería inminente e incluso no se descarta que al menos existan dos personas lesionadas por lo cual acude al lugar también personal del Samuy.

EN DESARROLLO…

PURANOTICIA