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Violento incendio en Belloto Sur moviliza a equipos de emergencias: Lesionados y peligro de propagación

Violento incendio en Belloto Sur moviliza a equipos de emergencias: Lesionados y peligro de propagación

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Los hechos ocurrieron tras conocerse una alarma de incendio pasadas las 13 horas.

Violento incendio en Belloto Sur moviliza a equipos de emergencias: Lesionados y peligro de propagación
Domingo 14 de junio de 2026 13:40
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Un violento incendio se desarrolla a esta hora en el sector de Belloto Sur en Quilpué que moviliza a los equipos de emergencia de la comuna y de Bomberos.

Según las primeras informaciones se trata de un siniestro declarado en una vivienda en el sector de Tierras Rojas con Isla Mocha.

El peligro de propagación a una segunda vivienda sería inminente e incluso no se descarta que al menos existan dos personas lesionadas por lo cual acude al lugar también personal del Samuy.

EN DESARROLLO…

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