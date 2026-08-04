Quilpué realizó su primera Feria de Salud Intercultural para acercar la medicina ancestral a la comunidad

Con el propósito de promover el bienestar, el autocuidado y el reconocimiento de los saberes ancestrales, la Corporación Municipal de Quilpué, a través del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (Pespi), realizó la primera Feria de Salud Intercultural, una actividad abierta a toda la comunidad que reunió a vecinos y vecinas en torno a una mirada integral e intercultural de la salud.

La jornada congregó a profesionales de la Atención Primaria de Salud, equipos del Pespi, representantes de los pueblos originarios y diversas organizaciones comunitarias, quienes compartieron conocimientos y experiencias para fortalecer el diálogo entre la medicina occidental y la medicina ancestral.

Durante la actividad, los asistentes accedieron gratuitamente a prestaciones de salud, entre ellas atención médica, de matrona y odontológica. Asimismo, participaron en talleres de hierbas medicinales, huertos y almácigos, además de recorrer stands informativos orientados a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del autocuidado.

El facilitador intercultural del Pespi, Daniel Machuca, destacó que "esta feria es una oportunidad para que la comunidad conozca el trabajo que realizamos a través del Programa Pespi y la importancia de integrar los conocimientos ancestrales a la promoción de la salud. Durante todo el año desarrollamos talleres y actividades en los centros de atención primaria, fortaleciendo una salud preventiva con identidad cultural e invitando a las personas a acercarse y participar de estos espacios".

Por su parte, la secretaria general de la Corporación Municipal de Quilpué, Patricia Colarte, comentó que "estamos muy contentos de acompañar esta primera Feria de Salud Intercultural, donde distintas organizaciones comparten sus conocimientos y tradiciones en torno al cuidado de la salud. Como Corporación Municipal creemos que es fundamental promover una atención que, además de nuestro modelo de salud familiar, incorpore los saberes ancestrales y el trabajo preventivo".

La Feria de Salud Intercultural buscó fortalecer la promoción de la salud, fomentar el autocuidado y reconocer la riqueza cultural de los pueblos originarios, generando un espacio de encuentro, aprendizaje y participación para toda la comunidad.

PURANOTICIA