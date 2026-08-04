Corte de luz afecta al sector de Cerro Castillo de Viña del Mar en medio de reunión de Kast con la bancada UDI en el Palacio Presidencial

Un corte del suministro eléctrico se registró la noche de este martes en el sector del Cerro Castillo en Viña del Mar.

El hecho afecta también al Palacio Presidencial, donde el Presidente José Antonio Kast sostiene una reunión con la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

De acuerdo a información preliminar, el suministro al interior del recinto fue restablecido mediante el funcionamiento de generadores de respaldo, lo que permitió la continuidad de la actividad.

Sin embargo, vecinos de la zona residencial y parte del centro de la Ciudad Jardín, continúan afectados por el corte.

Hasta el momento, no se ha informado la causa que originó la interrupción del suministro eléctrico que afectaría a más de 50 clientes.

(Imagen: Quinta Prensa Noticias)

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