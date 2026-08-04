Investigación por carreras clandestinas deja dos detenidos y vehículos incautados en Putaendo y San Esteban

Dos personas detenidas y dos vehículos incautados dejó un operativo desarrollado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Carabineros de Los Andes, en el marco de una investigación por carreras clandestinas en la zona.

Las diligencias se realizaron durante la jornada de este martes en las comunas de Putaendo y San Esteban, luego de que funcionarios policiales ejecutaran órdenes judiciales de entrada, registro y detención.

El primer procedimiento se concretó durante la mañana en el sector Rinconada de Silva, comuna de Putaendo, donde Carabineros detuvo a un hombre de 19 años que mantenía una orden de detención vigente por el delito investigado.

Posteriormente, durante la tarde, los efectivos policiales realizaron una segunda diligencia en la comuna de San Esteban, donde lograron la detención de un segundo involucrado, de 22 años, además del registro de un inmueble.

Como resultado de los operativos, Carabineros incautó dos vehículos que serían utilizados en carreras clandestinas desarrolladas en el sector del bypass de la Ruta 60-CH, antecedentes que serán incorporados a la investigación.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer la eventual participación de otros involucrados en estos hechos.

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