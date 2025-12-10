Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Violento incendio consume al menos una vivienda en población de San Antonio

Violento incendio consume al menos una vivienda en población de San Antonio

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Las llamas amenazan con propagarse a otras dos viviendas contiguas, por lo que el trabajo del Cuerpo de Bomberos de la comuna porteña se centra en evitar esta situación.

Violento incendio consume al menos una vivienda en población de San Antonio
Miércoles 10 de diciembre de 2025 16:24
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Al menos una vivienda destruida deja un incendio estructural registrado en la intersección de calles Pedro Aguirre Cerda con O’Higgins, en San Antonio.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna porteña son las que trabajan en el combate de esta emergencia al interior de la población Juan Aspee.

De momento se informa que las llamas amenazan con propagarse a otras dos viviendas contiguas, por lo que el trabajo bomberil se centra en evitar esta situación.

Además, el Cuerpo de Bomberos de San Antonio declaró una segunda alarma de incendio, con el objetivo de reunir a una mayor cantidad de voluntarios.

Noticia en desarrollo...

PURANOTICIA

Cargar comentarios