Violento incendio consume al menos una vivienda en población de San Antonio

Al menos una vivienda destruida deja un incendio estructural registrado en la intersección de calles Pedro Aguirre Cerda con O’Higgins, en San Antonio.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna porteña son las que trabajan en el combate de esta emergencia al interior de la población Juan Aspee.

De momento se informa que las llamas amenazan con propagarse a otras dos viviendas contiguas, por lo que el trabajo bomberil se centra en evitar esta situación.

Además, el Cuerpo de Bomberos de San Antonio declaró una segunda alarma de incendio, con el objetivo de reunir a una mayor cantidad de voluntarios.

Noticia en desarrollo...

