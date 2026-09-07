Violento incendio afectó a vivienda en Reñaca Bajo: casa quedó completamente en llamas

Un incendio estructural se registró durante la noche de este domingo en el sector de Reñaca Bajo, en la comuna de Viña del Mar, afectando una casa habitación que terminó completamente envuelta en llamas.

La emergencia se declaró en la intersección de las calles Salvador Vergara y Fresia, casi frente al supermercado Tottus, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia para controlar el avance del fuego.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar despachó hasta el lugar a las máquinas 82, 42, 63 y 23, cuyos voluntarios trabajaron en el control de la emergencia.

Debido a la intensidad de las llamas, los equipos concentraron sus labores en controlar el incendio y evitar que éste se propagara hacia estructuras cercanas.

Tras el trabajo de los voluntarios, se desarrollaron las labores destinadas a controlar completamente la emergencia y evitar nuevos focos en el sector.

PURANOTICIA