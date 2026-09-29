Freddy Ramírez a fondo: "He tenido que salir yo a dar explicaciones de una situación que tiene que ver exclusivamente con Enap"

Las inconsistencias detectadas en los reportes ambientales de Enap Refinería Aconcagua, cuyas instalaciones se ubican en la comuna de Concón, derivaron en la salida de ejecutivos de la estatal y en investigaciones ante organismos como la Superintendencia del Medio Ambiente y la Fiscalía, pero también han abierto un debate respecto de cuándo las autoridades locales comenzaron a conocer antecedentes sobre la situación y qué acciones adoptaron antes de que el caso se hiciera público.

En medio de esa discusión, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, entregó a través de una extensa entrevista con Puranoticia.cl su versión respecto de la cronología de los hechos, junto a defender la actuación del Municipio, asegurando que las primeras señales llegaron informalmente durante enero y que, ante la falta de explicaciones de la empresa, decidió congelar las relaciones institucionales con la compañía.

Ramírez comenzó su relato indicando que "en enero supimos de que meses antes habían existido algunos despidos en la Enap, sobre todo en el ámbito del medio ambiente. Fue ahí donde consulté a algunas personas de Enap, de acá de la Refinería Aconcagua, qué estaba pasando. Esto fue muy off the record, nada formal, y me dijeron que existía la posibilidad de que había algo medio complejo en temas ambientales”.

El jefe comunal recalcó que aquella primera información no correspondía a antecedentes formales que permitieran conocer con precisión qué había ocurrido, pero sí constituyó una señal de alerta que lo llevó a solicitar explicaciones a la empresa, incluso abordando el asunto con la gerencia de la Refinería Aconcagua y la presidencia de Enap en el marco de una reunión que originalmente estaba relacionada con proyectos que el Municipio de Concón estaba desarrollando en el humedal.

Tras levantar las alertas, el jefe comunal explicó que "yo lo único que le pido a la gerenta es que me digan la verdad porque si no está la verdad nosotros rompemos relaciones con Enap o al menos las congelamos hasta que nos digan qué está pasando”. Momento seguido, la situación fue llevada al Concejo Municipal, dando cuenta ante los ediles que tenía "información informal, que era un secreto a voces dentro de Enap, y que lo que estábamos pidiendo es que alguien nos dijera algo”.

De esta manera, entre los meses de febrero y marzo, el Municipio de Concón decidió hacer efectiva la determinación de congelar las relaciones con Enap, medida que fue comunicada públicamente durante una sesión del órgano comunal.

VISITA MINISTERIAL

Tras adoptar esa decisión, la autoridad comunal confesó que se produjo una reacción de distintos actores y que Enap comenzó posteriormente a entregar más antecedentes sobre la situación que hasta entonces el Municipio había intentado conocer. “Cuando yo rompo relaciones o congelo relaciones con Enap, ahí hubo una reacción de todo el mundo, porque parece que uno tiene que salir por los medios a presionar”, afirmó.

Así es como se reúne con representantes de la Empresa Nacional del Petróleo, quienes comienzan a transparentar lo ocurrido en los reportes ambientales de la refinería. Dentro de esa cronología, Ramírez también recordó una reunión que sostuvo a comienzos de mayo con la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien llegó hasta su oficina para traspasarle todos los antecedentes que tenía hasta ese momento.

Justamente esta cita con la secretaria de Estado se transformó meses después en uno de los elementos de la controversia pública, luego de que Rincón señalara en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que efectivamente se había reunido con el alcalde Ramírez a comienzos de mayo para informarle sobre lo ocurrido en Enap.

El jefe comunal cuestionó la interpretación que –según plantea– se hizo de esa reunión, pues sostuvo que "daba la sensación como que yo lo hubiese sabido y no lo hubiese denunciado”. Asimismo, planteó que parte del problema se generó porque la discusión se concentró en el titular de aquella nota de Puranoticia.cl –que, de paso, generó la molestia de Rincón–y no necesariamente en el contenido completo de la información.

A partir de ello, Ramírez cuestionó que la discusión se haya trasladado hacia quién sabía más o menos sobre lo ocurrido y de cuándo tuvo conocimiento de determinados antecedentes. Frente a ese escenario, insistió en que "la única certeza que tenemos es que efectivamente fuimos los que denunciamos, fuimos los que congelamos las relaciones con Enap para que fueran transparentes en la información, fuimos los que generamos y encendimos la mecha para decir que algo estaba pasando”.

EXPLICACIONES

Consultado directamente si hacía algún mea culpa respecto del actuar municipal, Ramírez reconoció que siempre es posible realizar una evaluación posterior de las decisiones adoptadas, pero cuestionó que el foco se haya puesto sobre la Municipalidad.

“Hoy día uno puede hacer todo el análisis posterior, decir que nos faltó fuerza, que nos faltó esto o esto otro, que lo hicimos bien o que lo hicimos mal”, señaló el Alcalde de Concón. Sin embargo, aseguró que "yo me quedo con otra cosa: yo creo que acá también se ha dado esto de que he tenido que salir yo a dar explicaciones de una situación que tiene que ver exclusivamente con Enap".

Junto a afirmar de manera tajante que "quien tiene que dar explicaciones de esto es Enap", Ramírez planteó que, eventualmente, se podrá analizar si la Municipalidad de Concón pudo haber actuado con mayor fuerza o de otra manera, pero insistió en que "lo que hicimos desde enero fue empezar a pedir explicaciones que la Enap no dio hasta que esto reventó, por el reportaje de la Biobío, por nuestro rompimiento de relaciones y porque no les quedó otra y en algún minuto esto tenía que salir a lo público".

¿HAY RESPONSABILIDAD MUNICIPAL?

Otro de los puntos planteados por el jefe comunal fue la dificultad que habría significado adoptar acciones judiciales cuando no tenían información certera de lo ocurrido.

La autoridad comunal enfatizó que durante los primeros meses existían señales y antecedentes informales, pero reafirmó que "nosotros no teníamos la información certera de lo que estaba ocurriendo. Nosotros estábamos pidiendo en esa fecha que Enap transparentara lo que estaba ocurriendo”.

Es por este motivo que sostuvo que no correspondía exigir al Municipio que actuara judicialmente en abril o mayo sin contar con todos los antecedentes. Al respecto expuso que "aquí se ha intentado llevar a la Municipalidad de Concón a tomar una responsabilidad respecto al caso de Enap que no nos corresponde. (...) Acá, lo que hay que hacer responsablemente en todo, es pedirle explicaciones a Enap”.

OBRAS DE ENAP

El Alcalde de Concón también buscó diferenciar la controversia por las inconsistencias ambientales de la relación que la empresa mantiene históricamente con la comunidad de Concón. En ese sentido, aseguró que el Municipio "jamás ha defendido a Enap" y que, por el contrario, espera que asuman una mayor responsabilidad con la comuna.

Para Ramírez, la controversia no debería significar que Enap deje de realizar proyectos o aportes en beneficio de Concón, señalando que "este caso de ninguna manera inhibe a que Enap tenga que seguir compensando, trabajando y aportando".

Posteriormente, abordó la relación financiera y administrativa existente entre el Municipio y la empresa estatal, particularmente frente a los proyectos que se desarrollan en la comuna. En ese sentido, fue categórico en señalar a Puranoticia.cl que "nosotros no dependemos de Enap para desarrollar un proyecto en Concón. La Municipalidad no tiene, ni puede ni debe tener contratos directos con Enap. No existe eso. Todo lo que se hace es en base a convenios de colaboración”.

Como ejemplo, se refirió a las obras contempladas para remodelar el estadio ubicado en calle 7, precisando que se trata de una inversión financiada directamente por Enap. Según explicó, el rol del Municipio conconino consiste en coordinar este tipo de iniciativas, tal como ocurre con proyectos financiados por el Gobierno Regional.

Ramírez defendió en este punto el modelo de colaboración público-privada, recordando que "desde que asumí la Alcaldía siempre he creído que la alianza público-privada tiene que ser una cuestión donde todos nos veamos beneficiados como ciudad".

El alcalde vinculó ese modelo con la generación de empleo, producción y actividad económica, pero remarcó que también existe una responsabilidad de las empresas respecto de las comunidades donde desarrollan sus actividades. En el caso particular de Enap, destacó su condición de empresa estatal y su importancia para la ciudad, diciendo que "es una empresa estatal y tremendamente estratégica en Concón, que también tiene que saber colocarse en términos de la responsabilidad y de la plata para compensar, para hacer obras, para hacer proyectos”.

Por último, explicó cómo opera el mecanismo de colaboración que mantiene el Municipio que administra con la estatal, puntualizando que "iniciamos un programa de trabajo colaborativo hace cuatro años, que incluía una barredora e inversión en la comuna, pero esa plata nunca ingresa al Municipio”.

A ello agregó que "es un convenio entre el Municipio, Enap y los vecinos, donde se define qué se va a hacer y entonces la Enap prepara los proyectos, hace los permisos ante la Municipalidad, los trabajamos en conjunto y luego la Enap licita y ellos mismos financian y se entienden administrativa y económicamente con quien contratan”.

Por este motivo, frente a los cuestionamientos sobre una eventual dependencia del Municipio respecto de la estatal, Ramírez cerró descartando que los aportes de Enap puedan ser utilizados como una forma de condicionar la actuación municipal. Ante ello sentenció que "acá el silencio no se compra porque no ingresan los recursos".

PURANOTICIA