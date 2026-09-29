Enap presenta querella por falsas amenazas de bomba en Refinería Aconcagua de Concón

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables de las amenazas de bomba registradas en dependencias de la Refinería Aconcagua, ubicada en la comuna de Concón, hechos que obligaron a activar protocolos de emergencia, evacuar las instalaciones y requerir la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros que, tras la revisión especializada, descartó la presencia de artefactos explosivos.

La acción judicial apunta a los delitos de falsa alarma de emergencia y amenazas, luego de que este 28 de septiembre apareciera un mensaje con la leyenda “bomba en casino” en un baño del salón principal de la refinería, situación que motivó la evacuación de más de 2 mil trabajadores, además de afectar a la comunidad conconina debido a la interrupción de la circulación en la ruta F-30 que pasa por afuera del recinto.

Un episodio similar ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando otro mensaje con el mismo contenido obligó a activar procedimientos de emergencia y evacuar las instalaciones.

En ambos casos las amenazas resultaron ser falsas, generando una importante alteración de las operaciones y preocupación y temor entre quienes estaban en la operación.

A través de un comunicado, Enap indicó que "reafirma que la seguridad de las personas es su máxima prioridad y colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer estos hechos".

Asimismo, la empresa estatal condenó este tipo de conductas y las calificó de "inaceptables", afirmando que "generan alarma pública, movilizan recursos de emergencia y afectan el normal funcionamiento de una instalación estratégica para el abastecimiento energético del país".

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