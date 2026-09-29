Delincuentes asaltan sede y destruyen mobiliario de asociación de pensionados ubicada en el plan de Valparaíso

Un violento asalto afectó a la sede social de la Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas del ex Servicio de Seguro Social de Valparaíso (Achipem Valpo), ubicada en la calle Las Heras, en el plan de Valparaíso.

Según informó la propia organización, el hecho provocó la destrucción de mobiliario y oficinas, además del robo de diversos elementos considerados indispensables para el desarrollo de sus actividades.

Tras lo ocurrido, personal de Carabineros concurrió hasta el lugar y se realizó la denuncia correspondiente.

Desde el directorio de Achipem Valpo manifestaron "nuestra profunda preocupación por la seguridad de nuestras personas mayores, de nuestra sede social y de los bienes que, con esfuerzo y sacrificio, hemos mantenido para desarrollar nuestras actividades comunitarias".

En ese contexto, la organización hizo un llamado al delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, para que se refuercen las medidas de seguridad y prevención destinadas a proteger a las organizaciones sociales y sus espacios comunitarios.

"La seguridad ciudadana ha sido señalada como una prioridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Desde nuestra organización solicitamos que ese compromiso también se traduzca en protección efectiva para nuestras sedes y comunidades", expresaron a través de una declaración pública.

Achipem Valpo también planteó la necesidad de abordar las causas sociales que pueden favorecer la incorporación de jóvenes a hechos delictivos, apuntando a la generación de oportunidades en diversos ámbitos.

"El Estado y la sociedad deben generar oportunidades de educación, capacitación, trabajo, deporte, cultura y esparcimiento sano, de manera que las nuevas generaciones puedan sentirse parte, aportar y desarrollar un proyecto de vida", indicaron.

Finalmente, la asociación sostuvo que las personas mayores tienen derecho a desarrollar sus actividades sociales con "seguridad, dignidad y tranquilidad", reafirmando su decisión de continuar utilizando su sede para reunirse y desarrollar sus actividades.

PURANOTICIA