Violento homicidio en el interior de vertedero Los Molles en Valparaíso moviliza a la PDI

Un violento homicidio registrado en el vertedero Los Molles, camino La Pólvora, mantiene trabajando a la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI). La víctima es un hombre de 28 años que recibió múltiples disparos mientras realizaba labores de compra de chatarra en el lugar.

De acuerdo con lo informado por el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH Valparaíso, la concurrencia de los equipos policiales se dio por instrucción del Ministerio Público, lo que implicó la presencia tanto de los detectives como del Laboratorio de Criminalística, primero en el Hospital Carlos Van Buren y posteriormente en el sitio del suceso.

Las indagatorias iniciales permitieron establecer que el afectado era un ciudadano chileno, sin antecedentes policiales, que fue atacado con tres impactos balísticos en la zona torácica posterior. “El contexto de este homicidio ocurre cuando la víctima se encontraba trabajando al interior del vertedero, ya que él es comprador de chatarra, y en esta circunstancia llegan dos vehículos y se bajan a lo menos cuatro sujetos quienes, premunidos de armas de fuego, le disparan a la víctima”, relató Gallardo.

Actualmente, los equipos investigadores recogen declaraciones y revisan registros de cámaras de seguridad. “Estos antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para esclarecer la dinámica, el móvil y la identidad de los autores del crimen”, concluyó el subprefecto.

