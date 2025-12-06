Violento choque deja víctima fatal en ruta entre Quilpué y Villa alemana

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado en el sector del Tranque Recreo, en Camino Lo Orozco, ruta que conecta Quilpué con Villa Alemana. Según los primeros reportes, un camión sin carga colisionó con alta energía contra una pandereta y tres vehículos menores, dejando un escenario de gran impacto en la vía.

De acuerdo con información preliminar de SAMU Marga Marga, una persona falleció en el lugar, mientras que un menor de edad resultó gravemente lesionado, siendo atendido inicialmente por personal pediátrico. El niño fue estabilizado en primera instancia por equipos del SAMU Base Viña y posteriormente derivado con móviles avanzados y medicalizados. En el lugar también trabajaron unidades de Bomberos de Villa Alemana, Bomberos de Quilpué y personal del SAPU Eduardo Frei.

Equipos de rescate continúan realizando labores para asegurar la zona, asistir a los afectados y determinar la mecánica del accidente. El tránsito se mantiene reducido debido a la presencia de vehículos de emergencia y personal especializado que trabaja para despejar la ruta y establecer las causas del siniestro.

PURANOTICIA