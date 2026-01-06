Diputado Barrios recibió a estudiante de la región de Valparaíso que obtuvo puntaje nacional en la PAES de Matemáticas

El diputado Arturo Barrios recibió a Bruno Giovanni Díaz Miranda, que estudió en el colegio San Damián de Molokai de Valparaíso y obtuvo el primer puntaje nacional en Matemáticas de la PAES, con la máxima puntuación de mil puntos, junto con sus padres, Miriam Miranda Bermedo y Raúl Díaz Guerrero.

El parlamentario del Distrito 7 de la región de Valparaíso, sostuvo que "es un orgullo haber recibido a Bruno Giovanni Díaz, junto a su familia y haber tenido la oportunidad de hacerlo junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. El haberle realizado nuestro reconocimiento en el Congreso Nacional es una manera de valorarlo, pero también para destacar a las y los jóvenes que se esfuerzan por sus estudios, con el apoyo de sus familiares y de sus profesores”.

De igual forma, el legislador socialista resaltó que “Bruno, junto con haber sido el primer alumno en la historia de su colegio en ser puntaje nacional, mientras cursaba la Enseñanza Media, logró durante tres años consecutivos el primer y segundo lugar regional y nacional en el Concurso de Robótica de la Fundación Mustakis. De ahí su interés en estudiar Ingeniería Civil Electrónica, en donde sin duda tendrá excelentes resultados”.

Finalmente, Arturo Barrios destacó que “al felicitar a Bruno, quiero hacer extensivo este saludo a todas y todos los estudiantes de la región de Valparaíso que obtuvieron buenos resultados, y que podrán optar por sus respectivas carreras”.

