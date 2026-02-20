Violento ataque a plena luz del día en Limache: dos detenidos por disparos en la vía pública

Dos personas fueron detenidas por el delito de lesiones con arma de fuego en la comuna de Limache, tras un operativo conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

El hecho se registró cerca de las 18.00 horas de este jueves, cuando un sujeto efectuó disparos contra otra persona en plena vía pública. La situación fue captada en video por testigos que transitaban por el lugar, registros que posteriormente se difundieron a través de redes sociales.

A raíz de lo ocurrido, el prefecto subrogante de la Prefectura Marga Marga, Mario Rojas Rivas, detalló que “se levantó rápidamente un operativo a cargo del personal de la SIP de acá, de la 3ª Comisaría de Limache, en donde se logra identificar al autor de estos disparos, toda vez que en horas de la mañana del día de ayer se había fiscalizado este individuo acá en la comuna, y a raíz de la inspección de los videos y de la revisión de las vestimentas que portaba, se logra establecer que fue la misma persona que había sido fiscalizada y se inició rápidamente la búsqueda”.

El procedimiento incluyó el allanamiento de dos domicilios en la misma comuna, en un trabajo coordinado con la PDI. Como resultado, se logró la detención del presunto autor de los disparos y de un segundo individuo, quien habría colaborado en su huida en un vehículo particular.

Durante los operativos, las policías incautaron un revólver calibre .22, una pistola a fogueo adaptada para el disparo, 79 envoltorios de pasta base de cocaína y el automóvil utilizado para escapar.

“En esta búsqueda tenemos que agradecer también la ayuda que nos presta el personal de la PDI de acá, de la comuna de Limache, en donde ambas policías, en forma conjunta y trabajando como equipo, logramos la detención del autor de los disparos y también de otra persona, la cual habría prestado la ayuda a este individuo para huir del lugar en un vehículo particular”, finalizó el prefecto de la Prefectura Marga Marga.

PURANOTICIA