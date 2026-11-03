Violento ataque a balazos en Quillota: víctima, que debió ser intervenida por la gravedad de sus heridas, se niega a entregar antecedentes

Un nuevo episodio de violencia con armas de fuego se registró en la comuna de Quillota, donde un hombre de 34 años terminó hospitalizado tras recibir tres impactos balísticos en una de sus extremidades inferiores. El ataque ocurrió en Los Lúcumos.

La víctima, identificada con las iniciales C.M.R.P., fue trasladada hasta dependencias del Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, luego de resultar herida en una balacera ocurrida en la intersección de Diego Echeverría con el pasaje Patricio Lynch.

El fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Dünner, explicó que cuando Carabineros llegó al lugar del ataque, recibió información de vecinos que daban cuenta de que el lesionado ya había sido llevado hacia el recinto asistencial.

Fue precisamente en el hospital donde se logró identificar al afectado y confirmar que presentaba tres heridas de bala en su pierna derecha. Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre debió ingresar a pabellón para ser intervenido quirúrgicamente.

A partir de estos antecedentes, la Fiscalía dispuso la concurrencia de personal del Servicio de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, para desarrollar las diligencias que determinen las circunstancias del ataque e identificar a sus responsables.

Sin embargo, la investigación enfrenta dificultades para reunir información que permita reconstruir la dinámica de los hechos. Según el persecutor, no se han encontrado cámaras de seguridad ni testigos que puedan aportar antecedentes sobre lo ocurrido.

A este escenario se suma que familiares del herido manifestaron que no colaborarían con la investigación y que el propio afectado tampoco tendría intención de entregar información una vez que se recuperara de la intervención quirúrgica.

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