Con importantes gestiones y expectativas de nuevas oportunidades para Valparaíso, culminó la gira presidencial por Asia, de la que fue parte la alcaldesa Camila Nieto. Durante su visita a Vietnam, China y Japón, la jefa comunal sostuvo encuentros con potenciales inversionistas asiáticos, avanzó en el posicionamiento internacional de la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ) y pudo abordar directamente con el Presidente de la República, José Antonio Kast, las principales necesidades y desafíos de la comuna.

Uno de los principales resultados fue el acercamiento con empresas interesadas en conocer las oportunidades de inversión que ofrece Valparaíso, abriendo la posibilidad de concretar durante diciembre la visita de una de ellas a la ciudad. Esta instancia permitiría profundizar los vínculos establecidos y explorar alternativas de inversión que contribuyan al desarrollo económico local y a la generación de nuevas oportunidades laborales para sus habitantes.

En materia internacional, otro hito relevante fue el respaldo de Japón a la candidatura conjunta de Valparaíso y Bruselas para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ), un avance significativo para las aspiraciones de la ciudad de convertirse en sede de este importante acuerdo internacional, fortaleciendo su proyección como referente en materia de patrimonio, océanos y sostenibilidad.

La agenda también contempló un encuentro con el Presidente José Antonio Kast, instancia en la que la alcaldesa Nieto pudo transmitirle directamente las prioridades de Valparaíso, particularmente en materia de salud, seguridad y proyectos de inversión, junto con plantear la importancia de avanzar en iniciativas que respondan a las necesidades de sus vecinos y vecinas.

Al realizar un balance de su participación, la jefa comunal señaló que “al decidir venir a este viaje, pensamos en que era lo mejor para la ciudad de Valparaíso y, en ese sentido, poder tener inversión, puentes y relaciones directas con el Presidente de la República; posicionar a Valparaíso a propósito del Tratado del BBNJ fueron nuestros tres objetivos principales. En estos días trabajamos arduamente en ellos y me voy conforme en relación a que el Presidente sabe cuáles son nuestras prioridades y en lo que queremos avanzar en materia de salud, seguridad y proyectos de inversión, que implicarían más trabajo para nuestros vecinos y vecinas”.

En esa misma línea, destacó el cumplimiento de los objetivos trazados para esta gira y la importancia de dar continuidad a las gestiones realizadas, señalando que “en los tres objetivos que nos trazamos están cumplidos, trabajamos arduamente y esperamos ver los frutos prontamente en nuestra ciudad”.

De esta manera, la participación municipal en la gira presidencial permitió fortalecer vínculos internacionales, abrir nuevas posibilidades de inversión y posicionar a Valparaíso en una instancia de relevancia global, con miras a generar oportunidades concretas de desarrollo para la comuna.

PURANOTICIA