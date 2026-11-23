La protección del borde costero de la región de Valparaíso será el eje de un encuentro que reunirá a autoridades, especialistas internacionales y representantes del mundo científico, y que tendrá como uno de sus principales hitos la firma de la denominada Alianza por la Costa.

La iniciativa convocará a las autoridades de las 15 comunas costeras de la región, con la participación confirmada del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y del alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, quien será anfitrión de la jornada programada para este viernes 27 de noviembre en el Club de Yates de esa comuna.

El compromiso apunta a fortalecer la colaboración entre los gobiernos locales para avanzar en el desarrollo sostenible de la zona costera, considerando que problemas como la erosión de playas, las marejadas, la presión sobre los ecosistemas y la exposición de comunidades e infraestructura a amenazas naturales requieren respuestas coordinadas entre distintos territorios.

La convocatoria forma parte de un seminario impulsado por el Centro UC Observatorio de la Costa, junto al Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) y entidades colaboradoras. El ciclo comenzará este jueves 26 de noviembre en Valparaíso y continuará en Algarrobo, Temuco y Puerto Montt.

Uno de los antecedentes que sustenta la discusión es una investigación sobre 66 playas entre Arica y Chiloé, cuyos resultados documentan procesos de erosión en el 86% de los sectores analizados. En algunos casos, el retroceso supera los cinco metros anuales.

La agenda también abordará la necesidad de avanzar hacia una Ley de Costas para Chile, la adaptación al cambio climático y las experiencias internacionales de gestión costera. Entre los especialistas participantes se encuentran el geógrafo español Juan Manuel Barragán, la experta estadounidense Marcela Gutiérrez-Graudiņš, el especialista ecuatoriano Giorgio De la Torre y el académico brasileño João Luiz Nicolodi.

La jornada del viernes 27 se desarrollará entre las 09:30 y las 17:30 horas en el Club de Yates de Algarrobo, ubicado en avenida Carlos Alessandri 2447, y estará dirigida a autoridades y equipos municipales de planificación, medio ambiente y gestión del riesgo de desastres.

Durante la mañana se contempla la firma de la Alianza por la Costa, mientras que en la tarde los representantes de los municipios participarán en un ejercicio de mapeo territorial organizado por bahías, seguido de un plenario destinado a identificar problemáticas comunes y establecer acuerdos de trabajo.

El encuentro busca que las comunas puedan abordar de manera conjunta decisiones relacionadas con la planificación territorial, la prevención de riesgos y la conservación de playas, dunas y humedales, entre otros ecosistemas costeros.

La primera jornada, en tanto, se realizará este jueves 26 de noviembre, entre las 09:30 y las 17:30 horas, en la Sala IBC de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ubicada en avenida Brasil 2241. Esta actividad será presencial y abierta a todo público.

PURANOTICIA