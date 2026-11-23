Un total de 68 familias del sector La Victoria, en Limache, podrían contar con suministro eléctrico antes de que termine el año, luego de que gestiones entre distintas instituciones permitieran destrabar obstáculos administrativos que mantenían detenido el proyecto de electrificación desde hace más de una década.

El principal impedimento para avanzar era la regularización del camino de acceso al sector, un trámite que debía resolver la Dirección de Vialidad y que resultaba necesario para permitir posteriormente la instalación de postes y redes eléctricas por parte de la empresa distribuidora.

Los avances fueron comunicados durante una reunión entre el seremi de Energía de Valparaíso, Celso Quezada; el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot; y representantes de las familias afectadas. El encuentro dio continuidad a una primera visita realizada en septiembre, cuando las autoridades conocieron en terreno las dificultades que enfrentaba la comunidad.

El delegado Azancot destacó que "gracias al trabajo articulado entre la Seremi de Energía, la Seremi de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad, hemos logrado destrabar procesos que permanecían pendientes desde hace muchos años. Hoy podemos informar avances concretos que nos permiten proyectar una solución para estas familias que han esperado demasiado tiempo".

Por su parte, el seremi Celso Quezada explicó que "nuestra meta es que antes de finalizar el año las familias puedan contar con suministro eléctrico en sus hogares. Seguiremos trabajando con la Delegación Presidencial, la Seremi de Obras Públicas y todos los actores involucrados para que este compromiso se transforme en una realidad".

La posibilidad de contar con electricidad fue valorada por el representante de los vecinos, Edmundo Aguilar, quien "durante mucho tiempo golpeamos distintas puertas sin encontrar una respuesta concreta. Hace aproximadamente dos meses tuvimos la oportunidad de reunirnos con el seremi para plantearle nuestra situación y, desde ese momento, vimos un compromiso real para gestionar una solución".

El dirigente agregó que la posibilidad de contar con electricidad antes de fin de año representa un avance que la comunidad no esperaba conseguir en tan corto plazo.

Las autoridades indicaron que durante las próximas semanas continuarán las gestiones técnicas y administrativas para concretar la iniciativa, cuyo objetivo es llevar suministro eléctrico a los hogares de las 68 familias de La Victoria.

PURANOTICIA