Violento asalto en Hijuelas: antisociales balean a hombre de 75 años tras irrumpir en su casa

Un violento robo con violencia ocurrido la noche de este miércoles conmocionó a la comuna de Hijuelas, en la región de Valparaíso. Un adulto mayor de 75 años resultó herido de bala luego de ser atacado por un grupo de delincuentes que irrumpió en su domicilio mientras descansaba.

De acuerdo con información de Radio Bío Bío, el hecho se registró en una parcela ubicada en el callejón Las Rosas, en el sector de Maitenes, donde la víctima se encontraba al interior de la vivienda al momento del asalto.

El fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Dünner, explicó que el afectado estaba descansando cuando “sintió golpes en la puerta de ingreso, levantándose, y no pudiendo impedir que cuatro sujetos -a rostro cubierto- ingresaran al interior del domicilio”.

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes actuaron con extrema violencia. Según relató el persecutor, los antisociales “procedieron a golpear a la víctima y amenazarla de muerte si no entregaba el dinero que mantenía en el domicilio”.

Tras registrar el inmueble, los sujetos sustrajeron diversas especies de valor pertenecientes al adulto mayor. Sin embargo, antes de huir, perpetraron un ataque aún más grave.

De acuerdo con el fiscal Dünner, los asaltantes “efectuaron dos disparos, impactando uno de ellos en la pierna de la víctima de 75 de años”, dejándolo lesionado en el lugar.

Luego del ataque, la víctima fue auxiliada por personal de Carabineros, quienes coordinaron su traslado a un recinto asistencial para recibir atención médica por la herida de bala.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de La Calera, cuyos funcionarios realizan las primeras indagatorias para identificar y ubicar a los cuatro delincuentes involucrados en el violento asalto.

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